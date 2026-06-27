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Podcast bản tin thời sự 27-6: Triệt xóa đường dây cá độ bóng đá, giao dịch hơn 5 tỷ đồng

SGGPO

Podcast bản tin thời sự 27-6 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Phó Thủ tướng Phan Văn Giang dự lễ khởi công 100 căn nhà tránh lũ cộng đồng ở Đắk Lắk; Tri ân các thế hệ quân dân y Chiến khu Đ; TPHCM tuyên dương 168 gia đình hạnh phúc tiêu biểu; Làm "áo giáp" bảo vệ hạt sâm Ngọc Linh; Gìn giữ "mùa vàng" của biển để hút khách du lịch; Ngắm Đà Lạt về đêm trên tuyến tàu lửa du lịch; Giá vé khu du lịch Eo Gió đã giảm...

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THU HƯƠNG (tổng hợp)

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