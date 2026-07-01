Phường Bến Thành kỷ niệm 1 năm thành lập

Ngày 1-7, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bến Thành tổ chức họp mặt kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-7-1976 - 2-7-2026) và 1 năm thành lập phường Bến Thành mới (1-7-2025 - 1-7-2026).

Chương trình có sự tham dự của đồng chí Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; đại diện lãnh đạo các Ban Đảng của Thành ủy; nguyên lãnh đạo Quận 1 (trước đây) qua các thời kỳ; cùng đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người dân trên địa bàn.

Các đại biểu tham dự chương trình

Tại chương trình họp mặt, đại diện lãnh đạo phường Bến Thành đã phát biểu ôn chặng đường vẻ vang 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-7-1976 - 2-7-2026) và 1 năm thành lập phường Bến Thành mới (1-7-2025 - 1-7-2026).

Đồng chí Hoàng Thị Tố Nga, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bến Thành phát biểu tại chương trình

Qua 1 năm vận hành bộ máy mới, hệ thống chính trị phường Bến Thành luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, đồng lòng, không ngừng đổi mới tư duy, linh hoạt trong lãnh đạo, điều hành để đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống và đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Bộ nhận diện đặc trưng phường Bến Thành thể hiện tinh thần đoàn kết, khát vọng vươn lên và dấu ấn thương hiệu riêng của mảnh đất, con người Bến Thành

Tại chương trình, phường Bến Thành tổ chức ra mắt bộ nhận diện đặc trưng của phường. Kể từ ngày 1-7-2026, bộ nhận diện này sẽ xuất hiện trên các ấn phẩm truyền thông, văn bản hành chính và các sự kiện lớn, mang thông điệp kết nối giữa dòng chảy lịch sử hào hùng và khát vọng phát triển tương lai.

Dịp này, phường Bến Thành đã trao giải hội thi trực tuyến “Bình luận ý nghĩa biểu trưng của phường Bến Thành” cho các cá nhân có bài dự thi xuất sắc nhất

Lãnh đạo phường Bến Thành trao kinh phí chăm sóc, phụng dưỡng đến với 2 trường hợp gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Lãnh đạo phường Bến Thành khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm

Cũng tại chương trình, phường Bến Thành tổ chức lễ trao nhận chăm sóc, phụng dưỡng 1 gia đình chính sách và 1 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, mức hỗ trợ 24 triệu đồng/năm và trao tặng 50 phần quà đến với các gia đình chính sách, hộ cận nghèo trên địa bàn; khen thưởng 24 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm 50 năm chào mừng kỷ niệm Thành phố mang tên Bác.

Cách nay 1 năm, ngày 1-7-2025 phường Bến Thành mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích, dân số của phường Bến Thành, phường Phạm Ngũ Lão cũ và một phần phường Cầu Ông Lãnh, phường Nguyễn Thái Bình. Đến ngày 1-7-2026, phường Bến Thành chính thức tinh gọn bộ máy còn 17 khu phố.

MẠNH THẮNG