Lực lượng cứu hộ, cứu nạn Việt Nam đưa 11 thi thể nạn nhân ra khỏi đống đổ nát

Thông tin từ Bộ Quốc phòng cho biết, trong quá trình tham gia khắc phục hậu quả động đất khu vực Playa Grande thuộc bang La Guaira của Venezuela, ngày 30-6 (giờ địa phương), đoàn Việt Nam đã xác định được 11 vị trí nghi có nạn nhân.

Sau khi tiếp cận và nỗ lực tìm kiếm, đoàn Việt Nam đã đưa 11 thi thể nạn nhân ra khỏi đống đổ nát và bàn giao cho phía Venezuela. Đồng thời, đoàn đã mở thêm 1 trạm thu dung cấp cứu điều trị cho 26 người dân trong khu vực.

Lực lượng cứu hộ, cứu nạn Việt Nam phát hiện vị trí nạn nhân. Ảnh: BQP

Lực lượng cứu hộ, cứu nạn Việt Nam phát hiện vị trí nạn nhân. Video: BQP

>>> Hình ảnh lực lượng cứu hộ, cứu nạn Việt Nam tích cực tìm kiếm nạn nhân dưới các đống đổ nát ở khu vực Playa Grande thuộc bang La Guaira của Venezuela: Ảnh: Bộ Quốc phòng

Thông tin từ Bộ Quốc phòng cũng cho hay, trong 2 ngày 29 và 30-6 (giờ địa phương), đoàn cứu hộ, cứu nạn Việt Nam đã tiến hành bàn giao hàng viện trợ cho Venezuela, bao gồm: 35 tấn lương khô, 60 cơ số thuốc, 2 tấn thịt hộp, 4 máy phát điện, 500 chiếc lều bạt, 10 nhà bạt và 50.000 cuộn băng y tế.

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