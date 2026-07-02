Hành trình từ “sắc màu di sản” đến “Cầu nối văn hóa” liên kết đa thế hệ

Có dịp đồng hành cùng đạo diễn Nguyệt Quế tại chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 2025 ở Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II (phường Sài Gòn, TPHCM), tôi vẫn nhớ hình ảnh những em nhỏ say mê vẽ tranh gương Huế, nặn tò he hay trang trí nón lá bài thơ trong dự án Sắc Màu Di Sản - một dự án được sáng lập bởi Đạo diễn. Chính những trải nghiệm ấy đã biến văn hóa từ những giá trị tưởng chừng xa vời thành điều gần gũi, sinh động, được tiếp nối bằng tư duy sáng tạo của thế hệ trẻ hôm nay.

Đến cuối năm 2025, dự án nâng tầm với hoạt động nối tiếp “Trao tặng thư viện số văn hóa Việt Nam S-Gallery” cho các trường tiểu học. Những không gian di sản được số hóa 360 độ, những thước phim hoạt hình, audio podcast kể chuyện danh nhân sinh động đã biến những bài học vốn khô khan thành trải nghiệm trực quan, đưa văn hóa chạm gần hơn đến thế hệ Gen Z và Gen Alpha.

Và nay, trước thềm kỷ niệm 50 năm Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-7-1976 - 2-7-2026), một hành trình mới mang tên “Cầu Nối Văn Hóa” lại tiếp tục được mở ra sau khi thư viện số văn hóa S Gallery đã trao cho 50 trường tiểu học và Sắc Màu di sản đã qua 3 mùa. Đây là một hệ sinh thái trải nghiệm đa giác quan, đa thế hệ, nơi di sản kết hợp hài hòa cùng công nghệ hiện đại, nghệ thuật đương đại và các hoạt động cộng đồng.

Hành trình đặc biệt này sẽ kéo dài trong suốt 5 tháng, bắt đầu từ tháng 7-2026. Chuỗi hoạt động sẽ khép lại vào ngày 24-11-2026 - một cột mốc ý nghĩa khi diễn ra ngay sau Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23-11) và cũng là Ngày Văn hóa Việt Nam đầu tiên được công nhận là ngày nghỉ lễ chính thức.

Sự kiện diễn ra vào các ngày thứ Bảy và chủ nhật tại không gian xanh của Khu đô thị La Vida Residences Vũng Tàu, địa điểm đối tác đồng kiến tạo tiên phong của “Cầu Nối Văn Hóa” tại TPHCM Khu vực 3, để kỷ niệm cột mốc 50 năm thành phố mang tên Bác và nay Thành phố Hồ Chí Minh đã mở ra thành một đại đô thị với Bình Dương và Vũng Tàu đồng sát nhập.

Chia sẻ về dự án, đạo diễn Trần Ngọc Nguyệt Quế - người sáng lập nhiều sáng kiến văn hóa như Thư viện văn hóa số S-Gallery (không gian đọc sách 5 giác quan), Sắc Màu Di Sản (sân chơi để sinh viên sáng tạo các hình thức trải nghiệm văn hóa bản địa) và Cầu Nối Văn Hóa (dự án kết nối thế hệ trong các cộng đồng dân cư) - cho biết đạo diễn kỳ vọng cùng đội ngũ cộng sự trẻ sẽ góp phần đưa văn hóa Việt đến gần hơn với công chúng bằng những trải nghiệm sinh động, hiện đại.

“Với chất liệu nguyên bản từ văn hóa Việt, kết hợp cùng các chuyên gia và nhà nghiên cứu trong công tác sưu tầm, giám tuyển, chúng tôi mong muốn xây dựng chuỗi triển lãm trực tuyến và trực tiếp theo 5 trụ cột: Họa - Nhạc - Ẩm - Phục - Nghệ. Mỗi tháng sẽ là một chủ đề riêng, dẫn dắt khách tham quan qua hành trình cảm xúc từ biết - hiểu thông qua không gian triển lãm kết hợp công nghệ số, đến thử - thích khi trực tiếp trải nghiệm các hoạt động như Chạm Sắc dân gian, Chạm Hội trò chơi cộng đồng, Chạm Vị với những món ăn đặc trưng vùng miền và giao lưu ẩm thực Việt Nam - quốc tế. Chúng tôi hy vọng mỗi trải nghiệm sẽ góp phần nuôi dưỡng tình yêu văn hóa cho cả ba thế hệ và du khách đến với TPHCM”.

Đến với chuỗi sự kiện, người tham dự sẽ được đắm mình trong 6 không gian độc đáo:

- S-Gallery: Thư viện văn hóa số qua không gian thực tế ảo (VR) và triển lãm tranh dân gian trực quan.

- La Musica: Những thanh âm nghệ thuật, âm nhạc kết nối nghệ sĩ và cộng đồng.

- Sắc màu di sản: Không gian workshop thủ công giúp trẻ nhỏ rèn luyện tư duy sáng tạo khi tự tay làm mặt nạ giấy bồi, lồng đèn giấy dó, tô chuồn chuồn tre, làm diều…

- Tanivi: Trạm dừng chân bình yên cho cả nhà để “cùng đọc, nhâm nhi, thư giãn” và xem những thước phim hoạt hình ý nghĩa vào buổi tối.

- Green corner: Không gian giáo dục tương tác sinh động về bảo vệ môi trường, đại dương xanh và làm búp bê gỗ tái chế.

- Mỹ vị Á - Âu: Nơi cả gia đình cùng khám phá các gian hàng đặc sản và trải nghiệm văn hóa ẩm thực đặc sắc.

Hành trình không chỉ dừng lại ở việc xem và nghe, mà khéo léo mời gọi sự “đồng kiến tạo” từ chính mỗi người tham gia. Mỗi bài chia sẻ, mỗi khoảnh khắc ghi dấu của bạn và người thân tại sự kiện chính là một viên gạch góp phần xây dựng hệ sinh thái số cho di sản văn hóa Việt.

“Cầu Nối Văn Hóa” mong muốn được đón nhận những bước chân đồng hành của các gia đình tri thức muốn gắn kết thế hệ, và đặc biệt là những người Việt trẻ yêu văn hóa, mong muốn dẫn bạn bè, du khách nước ngoài đến để tự hào giới thiệu một Việt Nam giàu bản sắc nhưng cũng đầy năng động, hiện đại. Hãy cùng gia đình và bạn bè đến trải nghiệm cả 5 giác quan cùng “Cầu Nối Văn Hóa”, để cùng học, cùng chơi, và cùng nuôi dưỡng tình yêu văn hóa trong một không gian xanh mát của khu đô thị La Vida Residences Vũng Tàu trong mùa hè và cùng nhau lưu giữ một mùa hè thật đáng nhớ giàu bản sắc riêng nhé.