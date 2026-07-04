Xã hội

Dự án Luật Đất đai (sửa đổi): Trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ 2

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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành Nghị quyết số 07/2026/UBTVQH16 điều chỉnh Chương trình lập pháp năm 2026.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị bổ sung dự án Luật An ninh dữ liệu vào Chương trình lập pháp năm 2026, trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 2 (tháng 10-2026).

Bổ sung dự án Luật Đất đai (sửa đổi) vào Chương trình lập pháp năm 2026, trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ 2. Đồng thời đưa ra khỏi Chương trình lập pháp năm 2026 đối với dự án Luật Quản lý nợ công (sửa đổi).

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng phân công cơ quan trình, cơ quan chủ trì thẩm tra, tham gia thẩm tra và tiến độ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến đối với các dự án luật được bổ sung vào Chương trình lập pháp năm 2026.

Cụ thể, dự án Luật An ninh dữ liệu và dự án Luật Đất đai (sửa đổi) sẽ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp tháng 9-2026.

TTXVN

Từ khóa

Dự án Luật Đất đai Nghị quyết số 07/2026/UBTVQH16 Luật An ninh dữ liệu Quốc hội

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