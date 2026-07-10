Ngày 15-7, khởi công đồng loạt hỗ trợ nhà ở cho con người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu 10 địa phương chưa triển khai khẩn trương tổ chức khởi công đồng loạt việc xây mới, sửa chữa nhà ở cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học vào ngày 15-7.

Các gia đình ở TPHCM đón nhận bảng tượng trưng kinh phí hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà. Ảnh: MẠNH THẮNG

Văn phòng Chính phủ vừa có Văn bản số 6660/VPCP-KGVX truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà về việc triển khai hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Phó Thủ tướng biểu dương, đánh giá cao Bộ Quốc phòng và 24 địa phương đã tích cực, chủ động triển khai hỗ trợ sửa chữa, xây dựng mới 1.422 căn nhà cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng và sống trong nhà tạm, nhà dột nát. Trong đó, 410 căn nhà đã hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng.

Phó Thủ tướng giao Chủ tịch UBND 10 tỉnh, thành phố chưa triển khai khởi công khẩn trương chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện cần thiết, tổ chức lễ khởi công đồng loạt việc hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở vào ngày 15-7. Việc tổ chức phải bảo đảm trang trọng, thiết thực, hiệu quả, góp phần khơi dậy tinh thần thi đua, lan tỏa ý nghĩa nhân văn của chương trình hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương rà soát kỹ, bảo đảm việc hỗ trợ đúng đối tượng, đúng mục đích.

Bộ Quốc phòng căn cứ nhu cầu thực tế của từng địa phương, chủ trì rà soát, đề xuất phương án phân bổ cụ thể số tiền hỗ trợ từ Quỹ “Vì người nghèo”; trước mắt khẩn trương hoàn thiện phương án phân bổ chi tiết cho các địa phương đối với số tiền hiện có của quỹ.

Đối với phần kinh phí còn thiếu, Bộ Quốc phòng căn cứ hướng dẫn của Bộ Tài chính về nguyên tắc hỗ trợ của ngân sách trung ương đối với địa phương và nhu cầu bổ sung thực tế của từng địa phương để tổng hợp, đề xuất phương án hỗ trợ cụ thể, gửi Bộ Tài chính trong tháng 7 để thẩm định, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

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LÂM NGUYÊN