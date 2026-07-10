Thông tin kinh tế

AEON dành 60% vốn đầu tư Đông Nam Á cho Việt Nam

Tập đoàn AEON chính thức công bố chiến lược trung hạn giai đoạn 2026-2030, xác định Việt Nam là thị trường trọng điểm hàng đầu được dồn nguồn lực đầu tư tại khu vực Đông Nam Á nhằm đạt mục tiêu tương đương gấp 3 lần quy mô hiện tại.

Tập đoàn AEON dồn nguồn lực đầu tư cho thị trường Việt Nam trong giai đoạn 2026 - 2030
Tập đoàn AEON dồn nguồn lực đầu tư cho thị trường Việt Nam trong giai đoạn 2026 - 2030

Để hiện thực hóa mục tiêu bứt tốc này, AEON sẽ tập trung triển khai 3 chiến lược trọng tâm xuyên suốt tại Việt Nam bao gồm: Tăng tốc mở rộng với đa dạng mô hình; Thúc đẩy phát triển Sản phẩm & Chuỗi cung ứng; Kiến tạo “Hệ sinh thái AEON”. Qua đó, Tập đoàn hướng tới bước chuyển dịch mạnh mẽ từ tăng trưởng quy mô vật lý đơn thuần sang thiết lập các tiêu chuẩn mới cho lối sống và hạ tầng bán lẻ hiện đại tại Việt Nam.

Ông Tezuka Daisuke, Thành viên ban điều hành, Trưởng đại diện Tập đoàn AEON tại Việt Nam, kiêm Tổng Giám đốc AEON Việt Nam cho biết, AEON đã luôn tin tưởng vào tiềm năng to lớn của Việt Nam và định vị đây là một thị trường cực kỳ quan trọng. AEON dự kiến sẽ ưu tiên phân bổ khoảng 60% ngân sách đầu tư của toàn khu vực ASEAN cho thị trường Việt Nam.

THANH HOÀNG

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