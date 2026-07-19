Bác sĩ trẻ nuôi hy vọng cho người bệnh ung thư

“Liệu tôi còn cơ hội nào không? Có cách nào tốt hơn không?” là câu hỏi thường gặp trong phòng khám ung bướu. Với nhiều bác sĩ trẻ ở Bệnh viện K, những công trình nghiên cứu phương pháp điều trị mới không bắt đầu trong phòng thí nghiệm, mà từ chính câu chuyện của người bệnh.

Bác sĩ Lê Hồng Thái (trái) trao đổi chuyên môn với TS-BS Delphine Natali (Pháp) tại Bệnh viện K (Ảnh: NVCC)

Những trăn trở từ giường bệnh

Mỗi ngày, các bác sĩ trẻ tại Bệnh viện K không chỉ đối diện với những ca bệnh phức tạp, mà còn phải tự tìm lời giải cho những bài toán thực hành lâm sàng qua y văn và dữ liệu nghiên cứu.

Mới đây, Th.S Lê Hồng Thái (sinh năm 1997), bác sĩ nội trú chuyên ngành Nội khoa ung thư, đoạt giải nhì tại Hội nghị Khoa học và công nghệ tuổi trẻ Bệnh viện K năm 2026 với nghiên cứu “So sánh 2 phác đồ AC-THP và TCHP trong điều trị tân bổ trợ ung thư vú HER2 dương tính”. Nghiên cứu đã cung cấp thêm bằng chứng thực tiễn, hỗ trợ bác sĩ cá thể hóa phác đồ điều trị dựa trên đặc điểm của người bệnh. Thế nhưng, điều khiến chúng tôi ấn tượng hơn cả không phải là giải thưởng, mà là động lực phía sau công trình nghiên cứu ấy.

“Tôi vẫn nhớ một bệnh nhân là cô giáo vùng cao Lào Cai, mắc ung thư vú giai đoạn 3. Cô hỏi tôi: “Có phác đồ nào giúp tôi vừa điều trị hiệu quả, vừa sớm trở lại lớp học với các em không?”. Tôi hiểu rằng mỗi phác đồ không chỉ là những con số về hiệu quả hay độc tính trên các nghiên cứu, mà còn gắn với cuộc sống, công việc và những ước mơ rất đời thường của người bệnh”, bác sĩ Lê Hồng Thái chia sẻ.

Để cập nhật tiến bộ mới nhất trong điều trị ung thư, bác sĩ Lê Hồng Thái thường xuyên tham gia các chương trình đào tạo, hội nghị trao đổi chuyên môn của Hiệp hội Ung thư nội khoa châu Âu (ESMO) và Hiệp hội Ung thư lâm sàng Hoa Kỳ (ASCO).

Với anh, một quyết định điều trị đúng không chỉ dựa trên bằng chứng khoa học, mà còn phải phù hợp với hoàn cảnh kinh tế, bệnh lý đi kèm và khả năng tuân thủ điều trị của từng người bệnh.

Anh cho biết: “Điều tôi đánh đổi nhiều nhất là thời gian dành cho bản thân. Công việc điều trị tại bệnh viện luôn có cường độ cao, vì vậy, phần lớn thời gian dành cho nghiên cứu là ngoài giờ làm việc hoặc cuối tuần”.

Điều khiến bác sĩ trẻ này cảm thấy những tháng ngày miệt mài nghiên cứu trở nên xứng đáng là ánh mắt đầy hy vọng của người bệnh khi đáp ứng điều trị, là những dòng tin nhắn cảm ơn sau ngày xuất viện. Hiện tại, cô giáo vùng cao Lào Cai mà anh trực tiếp điều trị đã hoàn thành 3 đợt truyền hóa chất và vẫn có thể trở về bám bản, tiếp tục đứng lớp.

Khi nghiên cứu không còn nằm trên giấy

Năm 2026, lần đầu tiên tại Việt Nam, các bác sĩ Bệnh viện K thực hiện thành công kỹ thuật sinh thiết hạch cửa sau phúc mạc bằng chất chỉ thị huỳnh quang (ICG) kết hợp phẫu thuật nội soi qua đường âm đạo (vNOTES) trên bệnh nhân ung thư nội mạc tử cung giai đoạn sớm.

TS Lê Trí Chinh, Trưởng khoa Ngoại phụ khoa (Bệnh viện K), người trực tiếp thực hiện ca mổ lịch sử này, cho biết, so với kỹ thuật nội soi ổ bụng, vNOTES giúp người bệnh ung thư phục hồi nhanh, giảm đau do vết rạch cơ bụng, hạn chế biến chứng và không để lại vết mổ trên thành bụng.

Theo bác sĩ Lê Trí Chinh, thành tựu này cũng là kết quả của quá trình đào tạo liên tục đội ngũ bác sĩ trẻ. Dưới sự hướng dẫn tận tình, các bác sĩ trẻ ở Bệnh viện K được tiếp cận phẫu thuật hàng ngày tại khoa, tham gia các khóa đào tạo, nghiên cứu trong nước và quốc tế.

Đoạt giải ba tại Hội nghị Khoa học và công nghệ tuổi trẻ Bệnh viện K năm 2026, Th.S Trần Việt Hoàng chia sẻ: “Thật vinh dự khi những kết quả bước đầu của phẫu thuật vNOTES đã được ghi nhận. Đây là một phương pháp tiên tiến, hiện đại với nhiều ưu điểm vượt trội trong phẫu thuật các bệnh lý khối u phụ khoa”.

Mới đây, anh cùng ê-kíp khoa Ngoại phụ khoa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi robot cắt tử cung triệt căn cho bệnh nhân. Theo Bệnh viện K, phẫu thuật robot trở thành bước tiến mới trong phẫu thuật xâm lấn tối thiểu với tầm nhìn 3D phóng đại rõ nét đến từng milimet, thao tác linh hoạt nhờ các cánh tay robot, bảo tồn tối đa dây thần kinh và mạch máu, giảm thiểu mất máu, ít đau sau mổ và mang tính thẩm mỹ cao.

Tại Hội nghị Khoa học và công nghệ tuổi trẻ Bệnh viện K năm 2026, 55 báo cáo nghiên cứu đã tập trung vào ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), y học chính xác và kỹ thuật điều trị tiên tiến.

Theo GS-TS Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K, mọi nghiên cứu đều phải bắt đầu từ chính người bệnh, từ những vấn đề phát sinh trong thực hành lâm sàng. Bệnh viện luôn chú trọng hỗ trợ đội ngũ bác sĩ trẻ nghiên cứu, hợp tác quốc tế và đưa kết quả khoa học vào thực tiễn điều trị.

Với đội ngũ bác sĩ trẻ tại Bệnh viện K, nghiên cứu không dừng lại ở bài báo khoa học hay giải thưởng, mà là hành trình đi tìm những phương pháp, kỹ thuật mới để mỗi người bệnh ung thư có thêm cơ hội điều trị tốt hơn mỗi ngày.

HÀ NGUYỄN