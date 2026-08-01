Sức sống cơ sở

Người dân trải nghiệm nhiều dịch vụ tại Ngày hội Công dân số ở phường Tam Bình

SGGPO

Sáng 1-8, UBND phường Tam Bình (TPHCM) tổ chức Ngày hội Công dân số năm 2026. Với chủ đề “Công nghệ kiến tạo - Bệ phóng vươn xa”, sự kiện thu hút hơn 1.000 người tham gia.

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Nghi thức khai mạc Ngày hội Công dân số năm 2026 tại phường Tam Bình, TPHCM. Ảnh: MINH HẢI

Tại ngày hội, người dân được hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến; trải nghiệm các giải pháp định danh điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt và các tiện ích số trong đời sống; khám phá khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo và các hoạt động STEM.

Dịp này, phường Tam Bình trao quyết định thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng cho 39 khu phố; bàn giao máy vi tính, máy in cho 39 khu phố; bàn giao máy tính bảng - thí điểm mô hình điểm hỗ trợ, hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến tại khu phố 21, 22…

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Trao quyết định Tổ công nghệ số cộng đồng cho các khu phố. Ảnh: MINH HẢI

Chủ tịch UBND phường Tam Bình Nguyễn Minh Điền cho biết, đây là ngày hội của sự kết nối giữa chính quyền và địa phương, giữa công nghệ với cuộc sống; những ý tưởng đổi mới sáng tạo với khát vọng phát triển của địa phương…

"Một xã hội số chỉ thực sự hình thành khi người dân có kỹ năng số, khả năng tiếp cận thông tin an toàn và khai thác được những tiện ích mà công nghệ mang lại", Chủ tịch UBND phường Tam Bình nói.

MINH HẢI

Từ khóa

phường tam bình TPHCM Ngày hội công dân số công nghệ

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