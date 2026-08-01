Xã Long Hải: Hơn 34.400 người dân được khám sức khỏe định kỳ

Đến 11 giờ ngày 1-8, xã Long Hải (TPHCM) có 34.430/110.726 người dân hoàn thành khám sức khỏe định kỳ năm 2026, đạt hơn 31% kế hoạch.

Người dân xã Long Hải khám sức khỏe

Chiều 1-8, Ban Chỉ đạo thực hiện công tác khám sức khỏe định kỳ cho người dân xã Long Hải tổ chức hội nghị giao ban đánh giá tiến độ triển khai.

Theo số liệu cập nhật trên nền tảng quản lý sức khỏe cộng đồng của Sở Y tế TPHCM, toàn xã đã có 34.430 người được khám sức khỏe. Trong khối giáo dục, 11/21 trường đã tổ chức khám cho hơn 7.100/14.462 học sinh, đạt 49%; tỷ lệ viên chức, người lao động tại các trường đạt 95%; cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị trên địa bàn đạt 100%.

Đối với các nhóm dân cư khác, 671/710 tiểu thương tại chợ Long Hải và chợ Phước Tỉnh đã tham gia khám, đạt hơn 94%; người lưu trú tại các nhà trọ đạt hơn 72%; hộ kinh doanh và doanh nghiệp đạt trên 39%; các tổ chức chính trị - xã hội có hơn 13.890 hội viên, đoàn viên tham gia, đạt hơn 59%.

Người dân xã Long Hải khám sức khỏe. Ảnh: THÀNH HUY

UBND xã giao Phòng Văn hóa - Xã hội phối hợp cập nhật dữ liệu những trường hợp đã khám tại các cơ sở y tế khác vào hệ thống quản lý, đồng thời tháo gỡ kịp thời các vướng mắc trong quá trình triển khai. Các trường học phấn đấu 100% học sinh được khám sức khỏe trước khi bước vào năm học 2026-2027.

Dịp này, Ban Chỉ đạo đã khen thưởng 2 trường học và 3 ấp có thành tích dẫn đầu trong công tác vận động người dân, học sinh tham gia khám sức khỏe từ ngày 27-7 đến 1-8.

THÀNH HUY