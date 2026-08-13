Giảm bớt hội thi, tập trung vào chất lượng giáo dục thực chất trong năm học mới

Sáng 13-8, tại Hội nghị tổng kết năm học 2025-2026 và triển khai nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm học 2026-2027 do Sở GD-ĐT TPHCM tổ chức, hàng loạt vấn đề "nóng" như sắp xếp trường lớp, ổn định tâm tư cho đội ngũ nhà giáo, giảm bệnh thành tích trong giáo dục... đã được thẳng thắn nhìn nhận và tìm giải pháp khắc phục trong năm học mới.

Lãnh đạo các đơn vị trường học tham dự Hội nghị tổng kết năm học 2025-2026 và triển khai nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm học 2026-2027

Theo báo cáo của Phòng Giáo dục phổ thông (Sở GD-ĐT TPHCM), năm học 2025-2026, toàn thành phố có 83,01% trường tiểu học; 71,78% trường THCS và 92,65% trường THPT dạy học 2 buổi/ngày.

Tình trạng thiếu giáo viên vẫn diễn ra ở các môn Tin học, Công nghệ, Mỹ thuật, Âm nhạc. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia còn thấp, đặc biệt ở cấp THPT.

Hiện nay, việc thực hiện yêu cầu chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo chưa đồng đều giữa các trường học, năng lực số của một bộ phận giáo viên còn hạn chế.

Đặc biệt, công tác đầu tư cơ sở vật chất chưa theo kịp tốc độ gia tăng dân số cơ học. TPHCM hiện là một trong những địa phương thiếu hụt cơ sở vật chất và giáo viên lớn nhất cả nước với khoảng 4.091 phòng học và 10.868 giáo viên còn thiếu so với định mức.

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Bảo Quốc cho biết, năm học 2026-2027 diễn ra trong bối cảnh thành phố tiếp tục hoàn thiện tổ chức và phương thức vận hành sau sáp nhập.

Do đó, yêu cầu đặt ra không chỉ là bảo đảm ổn định mà phải từng bước nâng cao chất lượng, thu hẹp sự khác biệt giữa các địa bàn, phát huy thế mạnh của từng khu vực, tạo sự thống nhất trong toàn hệ thống giáo dục của thành phố.

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Bảo Quốc đề nghị toàn ngành tập trung 6 nhiệm vụ trọng tâm trong năm học mới

Năm học 2026-2027, toàn ngành tập trung 6 nhiệm vụ trọng tâm gồm: Tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học mới; Bảo đảm hoạt động chuyên môn ổn định trong bối cảnh có nhiều thay đổi về tổ chức; Tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018; Đẩy mạnh chuyển đổi số, đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai một cách thực chất, đổi mới quản trị nhà trường; Rà soát các tiêu chí trường chuẩn quốc gia, dạy học 2 buổi/ngày, phổ cập giáo dục và các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục

Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Tấn Phát đề nghị ngành giáo dục nhìn nhận trực diện vào những khó khăn, thay vì chỉ tập trung thành tích, kết quả đạt được.

Trong đó, cần nhanh chóng khắc phục tình trạng thừa - thiếu trường lớp cục bộ, thiếu hụt hệ thống trường THPT, cơ sở giáo dục chuyên biệt dành cho trẻ khuyết tật, tự kỷ; chất lượng giáo dục đỉnh cao ở tầm quốc tế chưa tương xứng với quy mô giáo dục của thành phố.

Trong bối cảnh toàn ngành đang thực hiện việc sắp xếp lại mạng lưới cơ sở giáo dục, cần quan tâm hai yếu tố quan trọng là quản trị trường học và tâm thế cho đội ngũ nhà giáo. Cụ thể, chuyển đổi từ tư duy quản lý sang quản trị trường học; đồng thời giữ vững tâm thế ổn định cho đội ngũ.

Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Tấn Phát đề nghị toàn ngành tập trung vào chất lượng giáo dục thực chất, giảm bớt báo cáo thành tích

Để chuẩn bị cho năm học mới, Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM yêu cầu các địa phương, hiệu trưởng đơn vị trường học rà soát kỹ lưỡng điều kiện cơ sở vật chất, mạnh dạn đề xuất nâng cấp, bổ sung, sửa chữa để đảm bảo điều kiện dạy học an toàn cho học sinh.

Đơn vị nào chất lượng đội ngũ còn yếu cần mạnh dạn đề xuất để được bồi dưỡng kịp thời, điều phối giáo viên từ trường tốt hơn hỗ trợ trường khó khăn.

Từ năm học 2026-2027, TPHCM sẽ giảm bớt các hội thi, cuộc thi mang tính hình thức để tập trung vào phát triển chuyên môn thực chất, lan tỏa giá trị trung thực trong nhà trường.

"Cơ sở giáo dục đảm bảo tuyệt đối an toàn trường học gồm an ninh trật tự, an toàn thực phẩm, chăm sóc y tế học đường. Riêng đội ngũ cán bộ quản lý đảm bảo sự công tâm, khách quan; thầy, cô giáo giữ vững nhiệt huyết, lòng yêu nghề, góp sức cùng toàn ngành xây dựng nền giáo dục tiên tiến, hội nhập", Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Tấn Phát đề nghị.

THU TÂM