Xã hội

Tháo gỡ điểm nghẽn, tạo đà cho TPHCM phát triển

SGGPO

Tiếp tục phiên họp thứ 5, cuối buổi sáng 17-8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đối với dự thảo Luật Phát triển đô thị.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho ý kiến về dự thảo Luật Phát triển đô thị. Ảnh: QUANG PHÚC
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho ý kiến về dự thảo Luật Phát triển đô thị. Ảnh: QUANG PHÚC

Báo cáo tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, dự thảo chuyển thẩm quyền quyết định việc cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư từ UBND Thành phố sang HĐND Thành phố nhằm bảo vệ chặt chẽ quyền tài sản và lợi ích về chỗ ở của người dân.

Về xử phạt hành chính, dự thảo quy định, HĐND Thành phố được trao thẩm quyền quy định mức phạt tiền đối với một số hành vi vi phạm hành chính cao hơn không quá 2 lần mức phạt chung trong các lĩnh vực như phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và an toàn giao thông.

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Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng báo cáo tại phiên họp. Ảnh: QUANG PHÚC

Báo cáo thẩm tra của Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp tập trung vào 8 nội dung lớn, trong đó nhấn mạnh nguyên tắc việc bổ sung các chính sách mới phải tuân thủ nghiêm ngặt quy trình của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

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Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu báo cáo thẩm tra. Ảnh: QUANG PHÚC

Về khu thương mại tự do và khu logistics tại các tỉnh, cơ quan thẩm tra đề nghị không mở rộng phạm vi điều chỉnh đối với các khu này tại các tỉnh vì không thuộc đối tượng điều chỉnh của luật.

Về khu đô thị lấn biển, Chính phủ đề nghị bổ sung một chương mới vào dự thảo luật với nhiều chính sách ưu đãi nhằm thu hút nhà đầu tư chiến lược thực hiện các dự án lấn biển có quy mô từ 100.000 tỷ đồng trở lên. Đây là chính sách mới, quy mô lớn, cơ quan thẩm tra yêu cầu đánh giá tác động kỹ lưỡng, lấy ý kiến tham vấn và thực hiện đầy đủ quy trình lập pháp, không nên đưa ngay vào dự thảo khi chưa đủ điều kiện.

Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng giải trình thêm, vấn đề lấn biển không thuộc phạm vi mà Chính phủ báo cáo chính thức tại phiên họp này.

“Chính phủ chỉ đạo xây dựng một "bảng dự thảo tích hợp" có thêm phần lấn biển để cơ quan thẩm quyền có cái nhìn "tổng thể”, không đồng nghĩa với việc nội dung này đã chính thức được trình theo đúng quy trình”, người đứng đầu Bộ Tư pháp nêu rõ.

Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng bày tỏ hoàn toàn thống nhất với ý kiến của cơ quan thẩm tra, cần phải tiến hành đầy đủ các bước: thẩm định, thẩm tra, tổ chức hội thảo thảo luận và các thủ tục liên quan khác trước khi trình Quốc hội xem xét thông qua. Chính phủ sẽ tiếp tục báo cáo nội dung này để Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trong thời gian tới.

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Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường dự họp. Ảnh: QUANG PHÚC

Góp ý hoàn thiện dự luật, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận, dù thời gian rất gấp rút nhưng dự thảo đã được bổ sung, hoàn thiện nhiều nội dung quan trọng. Với khu đô thị lấn biển, đồng chí Trần Thanh Mẫn đồng ý đưa quy định khung vào luật thay vì ban hành quy định riêng lẻ cho từng địa phương (như trường hợp dự án 1.500ha tại Đà Nẵng) và Chính phủ sẽ phải chịu trách nhiệm về những quy định cụ thể sau này.

"Mục tiêu cốt lõi của luật là tháo gỡ điểm nghẽn, tạo đà phát triển cho các đô thị lớn và đề nghị phải làm nhanh gọn để luật có hiệu lực từ 1-10 tới, đảm bảo không thiệt thòi cho TPHCM, để TPHCM có đủ cơ sở pháp lý thực hiện các chính sách phát triển mà không bị chậm trễ so với kế hoạch”, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Kết luận nội dung phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định khẳng định rõ quyết tâm về tiến độ và quy trình: “Dù thời gian gấp nhưng không được buông lỏng chất lượng. Nếu bổ sung chính sách mới thì phải điều chỉnh chương trình để đại biểu Quốc hội có thời gian thảo luận tại tổ và hội trường trước khi biểu quyết, phấn đấu thông qua luật trong kỳ họp này".

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ANH PHƯƠNG

Từ khóa

Luật Phát triển đô thị Hoàng Thanh Tùng Thẩm tra Bộ Tư pháp Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khu đô thị lấn biển quy mô từ 100.000 tỷ đồng Ủy ban Thường vụ Quốc hội HĐND thành phố TPHCM

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