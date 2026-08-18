Trải nghiệm lịch sử theo cách riêng của Câu lạc bộ "Ngòi bút nhỏ xinh"

Hơn 60 học sinh tiểu học (từ lớp 1 đến lớp 5) thuộc Câu lạc bộ “Ngòi bút nhỏ xinh” - sân chơi học tập do ấn phẩm Nhi đồng TPHCM tổ chức dành cho các bạn nhỏ yêu thích viết văn, làm thơ, kể chuyện - vừa có buổi tham quan, học tập đầy xúc động tại Bảo tàng Chứng tích chiến tranh (phường Xuân Hòa, TPHCM).

Chuyến tham quan, học tập của hơn 60 thành viên Câu lạc bộ "Ngòi bút nhỏ xinh". Ảnh: HOÀNG VY.

Được "chạm tay" vào lịch sử

Theo hướng dẫn của nhân viên thuyết minh tại bảo tàng, các bạn nhỏ của Câu lạc bộ "Ngòi bút nhỏ xinh" lần lượt tìm hiểu các chuyên đề gồm: “Chất độc da cam trong chiến tranh ở Việt Nam”, “Tội ác chiến tranh xâm lược” và “Chế độ lao tù trong chiến tranh xâm lược Việt Nam”.

Ở mỗi khu trưng bày, các bạn nhỏ được nghe kể nhiều câu chuyện lịch sử. Từ sự tàn khốc của chiến tranh, hi sinh và mất mát của các thế hệ cha ông đến sự anh dũng, can trường trong chiến đấu, quyết tâm giành lại độc lập, hòa bình cho dân tộc.

Lắng nghe nhân viên thuyết minh chia sẻ về di chứng của chất độc da cam. Ảnh: HOÀNG VY

Khi được chạm tay vào các hiện vật lịch sử, các bạn còn đặt nhiều câu hỏi cho nhân viên thuyết minh để hiểu sâu hơn về ý nghĩa của các bài học lịch sử.

Nguyễn Hoàng Thư, học sinh lớp 4/3, Trường Tiểu học Lê Văn Tám (phường Tân Mỹ, TPHCM), chia sẻ, em từng được nghe mẹ kể về di chứng sau khi bị phơi nhiễm chất độc da cam. Sau khi tìm hiểu sâu hơn về chất độc này, em càng thêm trân quý sự hi sinh, mất mát của các thế hệ đi trước.

Học sinh tìm hiểu về di chứng của chất độc da cam trong chiến tranh tại Việt Nam. Ảnh: HOÀNG VY.

Với Ngô Võ Khánh Vy, học sinh lớp 5/4, Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng, (phường Tân Định, TPHCM), không gian của phòng trưng bày được thiết kế rất trang trọng. Khi bước chân vào từng căn phòng, Khánh Vy cảm thấy như được bước vào một không gian lịch sử thu nhỏ, từng ký ức đau thương lần lượt hiện ra giúp cô học trò nhỏ càng thêm khâm phục sự hi sinh của các chiến sĩ và anh hùng dân tộc.

Học sinh tham quan tại một phòng trưng bày. Ảnh: HOÀNG VY.

Đặc biệt, điểm dừng chân cuối cùng của buổi tham quan, học tập là khu vực trưng bày chiếc chuông được làm từ vỏ bom. Nguyễn Trần Thục Anh, học sinh lớp 4/2, Trường Tiểu học Chi Lăng (phường Tân Hòa, TPHCM) đại diện các bạn trong câu lạc bộ gióng lên hồi chuông gửi gắm ước mong hòa bình cho tất cả mọi người dân.

Nguyễn Trần Thục Anh, học sinh lớp 4/2, Trường Tiểu học Chi Lăng (phường Tân Hòa, TPHCM) gióng lên hồi chuông gửi gắm ước mong hòa bình. Ảnh: HOÀNG VY.

Chị Trần Thị Thanh, phụ huynh của em Nguyễn Trần Thục Anh bày tỏ: “Tôi đặc biệt xúc động khi thấy các con chăm chú lắng nghe thuyết minh, quan sát hiện vật lịch sử, cẩn thận ghi chép và mạnh dạn đặt câu hỏi về những điều đang được tìm hiểu. Qua đó, các con có thêm nhiều trải nghiệm thực tế quý giá ngoài sách vở".

Nuôi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước

Ông Lâm Ngô Hoàng Anh, Phó Giám đốc phụ trách Quản lý và Điều hành Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, mong muốn chuyến đi sẽ giúp các bạn nhỏ bồi dưỡng hơn tình yêu quê hương, đất nước, từ đó có thêm nhiều cảm hứng cho những trang viết của mình.

Học sinh được trực tiếp tìm hiểu, ghi chép lại cảm nhận về các bài học lịch sử. Ảnh: HOÀNG VY.

Đánh giá về ý nghĩa thiết thực của sân chơi này, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Đồng đội TPHCM Trịnh Thị Hiền Trân cho biết, Câu lạc bộ "Ngòi bút nhỏ xinh" là sân chơi sáng tạo, bổ ích và ý nghĩa dành cho thiếu nhi.

"Không chỉ giúp học sinh mạnh dạn, tự tin thể hiện bản thân, câu lạc bộ còn góp phần nuôi dưỡng tình yêu văn học, niềm say mê đọc sách và cảm hứng sáng tác cho các em. Đây là một trong những mô hình sinh hoạt câu lạc bộ, đội nhóm thiết thực, hiệu quả mà Hội đồng Đội mong muốn phát triển tại các trường học.

Thông qua các hoạt động phù hợp, vui tươi và gần gũi, học sinh có thêm cơ hội giao lưu, bộc lộ khả năng, phát huy năng khiếu, đồng thời rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, tinh thần sáng tạo, tự tin tỏa sáng theo cách riêng của mình", Chủ tịch Hội Đồng đội TPHCM bày tỏ.

Từ trang mục "Ngòi bút nhỏ xinh" trên Báo Nhi Đồng TPHCM (nay là ấn phẩm Nhi đồng TPHCM của Báo Sài Gòn Giải Phóng), vào tháng 7-2025, Câu lạc bộ "Ngòi bút nhỏ xinh" chính thức ra mắt. Hiện nay, câu lạc bộ có gần 100 bạn nhỏ là học sinh tiểu học (từ lớp 1 đến lớp 5) tham gia sinh hoạt. Các thành viên Câu lạc bộ "Ngòi bút nhỏ xinh" khi lên cấp THCS sẽ chuyển tiếp tham gia sinh hoạt tại Câu lạc bộ "Sáng tác Khăn Quàng Đỏ" do ấn phẩm Khăn Quàng Đỏ tổ chức.

THU TÂM