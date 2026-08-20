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Họp mặt kỷ niệm Quốc khánh Hungary

SGGPO

Ngày 20-8, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TPHCM và Hội hữu nghị Việt Nam - Hungary TPHCM đã tổ chức họp mặt kỷ niệm Quốc khánh Hungary.

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Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Hungary TPHCM Lê Minh Triết phát biểu tại buổi họp mặt

Phát biểu tại buổi họp mặt, GS-TSKH Lê Minh Triết, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Hungary TPHCM, khẳng định kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác toàn diện năm 2018, quan hệ Việt Nam - Hungary phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, nhất là kinh tế, giáo dục - đào tạo. Hai nước vẫn còn nhiều tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực có thể bổ sung thế mạnh cho nhau như: công nghiệp thực phẩm, nông nghiệp, quản lý và cung cấp nước, dược phẩm, thiết bị y tế, công nghệ thông tin và truyền thông, bảo vệ môi trường.

Theo Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Hungary TPHCM, Hội luôn nhận được sự đồng hành của Tổng lãnh sự quán Hungary và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TPHCM trong các hoạt động tăng cường giao lưu nhân dân giữa Việt Nam và Hungary.

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Phó Tổng Lãnh sự Hungary tại TPHCM Hidasi Eszter phát biểu

Tại buổi họp mặt, Tiến sĩ Hidasi Eszter, Phó Tổng Lãnh sự Hungary tại TPHCM, nhấn mạnh ngày 20-8 là ngày lễ có ý nghĩa đặc biệt với người dân Hungary. Đây là ngày kỷ niệm thành lập đất nước và là một trong những sự kiện quan trọng nhất của lịch sử Hungary.

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Tiết mục văn nghệ chào mừng Quốc khánh Hungary

Tiến sĩ Hidasi Eszter đánh giá cao mối quan hệ Việt Nam - Hungary không ngừng phát triển trong những năm gần đây, đồng thời cảm ơn Hội Hữu nghị Việt Nam - Hungary TPHCM, trong đó có những người từng học tập, lao động tại Hungary, đã tổ chức nhiều hoạt động góp phần vun đắp tình hữu nghị giữa hai nước.

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THỤY VŨ

Từ khóa

Tổng Lãnh sự quán Hungary Hungary Việt Nam-Hungary Tổng lãnh sự Họp mặt Quan hệ hữu nghị Buổi họp

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