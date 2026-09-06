Sáng 6-9, Họ đạo Cao Đài Chợ Lớn (liên quận 6, 10 và 11 trước đây), thuộc Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ - Tòa Thánh Tây Ninh, tổ chức lễ cầu siêu các Anh hùng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TPHCM).

Lễ cầu siêu các Anh hùng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Thực hiện: THU HOÀI

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, với sự tham dự của các chức sắc, chức việc, đồng đạo Cao Đài, đại diện chính quyền địa phương và người dân.

Lễ cầu siêu nhằm tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và cuộc sống bình yên của nhân dân; đồng thời giáo dục truyền thống, nhắc nhở thế hệ hôm nay trân trọng và gìn giữ thành quả hòa bình.

Các đại biểu dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú cùng các Anh hùng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Tham gia buổi lễ, các đại biểu, chức sắc, chức việc, đồng đạo Cao Đài và người dân thành kính dâng hương, dành phút tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã cống hiến, hy sinh cho đất nước.

Các đại biểu và tín đồ Cao Đài dành phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ

Phát biểu tại buổi lễ, Giáo hữu Ngọc Quyền Thanh, Cai quản Họ đạo Cao Đài Chợ Lớn nhắc lại những công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong các cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc.

Giáo hữu Ngọc Quyền Thanh cho biết, việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng mang ý nghĩa đặc biệt, nhằm nỗ lực đưa các liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.

Giáo hữu Ngọc Quyền Thanh, Cai quản Họ đạo Cao Đài Chợ Lớn phát biểu tại lễ cầu siêu

Ông nhấn mạnh, đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ người trồng cây” là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Đối với các tín đồ Cao Đài, tinh thần ấy đã được thể hiện qua lòng nhân ái, tình thương con người và trách nhiệm với quê hương, đất nước.

“Tưởng niệm người đã khuất không chỉ là một nghi lễ mà còn là cách thực hành đạo lý làm người. Chúng ta tri ân người đã hy sinh bằng những việc làm cụ thể và tự nhắc mình phải sống xứng đáng với những gì thế hệ đi trước đã để lại”, ông Ngọc Quyền Thanh bày tỏ.

Nghi thức dâng hoa, dâng hương tại lễ cầu siêu

Theo ông, đạo và đời gặp nhau ở tình yêu thương đồng bào, lòng biết ơn tiền nhân và trách nhiệm của mỗi người đối với quê hương, đất nước. Cùng cầu nguyện cho người đã khuất, các tín đồ cũng cần tiếp nối truyền thống bằng những hành động thiết thực, chung tay giữ gìn hòa bình và xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.

Chiến tranh đã lùi xa nhưng những mất mát vẫn còn hiện diện trong nhiều gia đình. Các chức sắc, chức việc và đồng đạo Cao Đài mong muốn công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tiếp tục được đẩy mạnh, đưa các liệt sĩ trở về với người thân và quê hương.

Lễ cầu siêu diễn ra trong không khí trang nghiêm, thành kính

Lễ cầu siêu được tổ chức trong thời gian cả nước triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Qua đó, Họ đạo Cao Đài Chợ Lớn bày tỏ sự đồng hành với các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tri ân những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

THU HOÀI