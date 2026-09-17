Hơn 2.000 người cao tuổi ở Hà Nội đồng diễn dân vũ

Hơn 2.000 người cao tuổi đến từ 10 phường ở Hà Nội đồng diễn dân vũ trong lễ phát động Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2026.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Bùi Huyền Mai trao kinh phí hỗ trợ người cao tuổi. Ảnh: Mai Trang

Ngày 17-9, tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao phường Xuân Đỉnh (Hà Nội), Hội Người cao tuổi TP Hà Nội tổ chức lễ phát động “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2026, chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Người cao tuổi Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại chương trình, Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam, Chủ tịch Hội Người cao tuổi TP Hà Nội Nguyễn Thế Toàn cho biết, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Người cao tuổi Việt Nam lần thứ VII diễn ra trong hai ngày 15 và 16-9 ở Hà Nội, với sự tham dự của 475 đại biểu, đại diện cho gần 17 triệu người cao tuổi cả nước.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Người cao tuổi Việt Nam khóa VII và đề ra phương hướng “Đổi mới, sáng tạo, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, chủ động thích ứng với già hóa dân số, chung tay bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi trong kỷ nguyên mới”.

Theo ông Nguyễn Thế Toàn, những định hướng của đại hội có ý nghĩa thiết thực đối với Hà Nội trong bối cảnh Thủ đô bước vào giai đoạn phát triển mới và đứng trước yêu cầu thích ứng với quá trình già hóa dân số.

Hội Người cao tuổi TP Hà Nội hiện có gần 1,1 triệu hội viên, sinh hoạt tại 126 xã, phường; có hơn 5.000 câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao và 511 câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau.

Trong quá trình kiện toàn tổ chức theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, 126/126 hội người cao tuổi xã, phường đã hoàn thành đại hội thành lập nhiệm kỳ 2026-2031.

Bác sĩ tư vấn sức khỏe, dinh dưỡng cho người cao tuổi tại chương trình



Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2026 trên địa bàn Hà Nội được triển khai trong tháng 10, với chủ đề “Cộng đồng chung tay chăm sóc tích hợp người cao tuổi trong xu thế già hóa dân số”.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình cho biết, Hà Nội đang trong giai đoạn già hóa dân số nhanh. Tính đến tháng 9-2026, người cao tuổi chiếm hơn 16% dân số Thủ đô và dự báo đến năm 2050 tỷ lệ này khoảng 30%.

Ông Nguyễn Thanh Bình đề nghị Hà Nội tiếp tục thực hiện các chính sách, chương trình chăm sóc người cao tuổi, trong đó có Chương trình Phòng, chống mù lòa và chương trình “Mắt sáng cho người cao tuổi” giai đoạn 2025-2028; triển khai hiệu quả Chiến lược quốc gia về người cao tuổi đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045.

Hơn 2.000 người cao tuổi đồng diễn dân vũ, xác lập kỷ lục Việt Nam

Tại lễ phát động, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Bùi Huyền Mai trao 700 suất hỗ trợ, tổng kinh phí 350 triệu đồng từ Quỹ “Vì người nghèo” thành phố cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn. Dịp này, ban tổ chức trao 150 suất mổ thay thủy tinh thể miễn phí cho người cao tuổi khó khăn trên địa bàn.

Điểm nhấn của buổi lễ là màn đồng diễn dân vũ với chủ đề “Chủ động sống khỏe - Rực rỡ tuổi hoàng kim”, thu hút hơn 2.000 hội viên người cao tuổi tham gia. Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã công bố, trao giấy chứng nhận xác lập kỷ lục cho màn đồng diễn có số lượng người cao tuổi tham gia đông nhất.

NGUYÊN AN