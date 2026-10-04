Xã hội

Mưa không kéo dài, nhiều tuyến đường ở TPHCM vẫn ngập sâu

SGGPO

Cơn mưa chiều 4-10 chỉ kéo dài trong thời gian ngắn nhưng khiến nhiều tuyến đường ở TPHCM ngập nước, người dân bì bõm di chuyển.

ngap 2.jpg
Đường 14, phường Bình Hưng Hòa, TPHCM chìm trong nước dù cơn mưa chỉ kéo dài khoảng một giờ. Ảnh: Kiên Cường
duongngap.jpg
Trẻ em lấy thau làm "thuyền" trên đường 14, phường Bình Hưng Hòa. Ảnh: Kiên Cường
duong ngap.jpg
Một gia đình đưa con nhỏ vào thùng xốp di chuyển trên đường 14, phường Bình Hưng Hòa, TPHCM. Ảnh: Kiên Cường
duongngap 1.jpg
Tuyến đường 14, phường Bình Hưng Hòa, TPHCM ngập nặng, chiều 4-10. Ảnh: Kiên Cường
hinhngap 2.jpg
Đường Thạch Lam, phường Phú Thạnh, TPHCM ngập nước trong cơn mưa chiều nay. Ảnh: Quốc Hùng
duongngap 2.jpg
Nước tràn vào trong hẻm trên đường Gò Xoài, phường Bình Hưng Hòa, TPHCM. Ảnh: Kiên Cường
duonngap 5.jpg
Nước dâng cao tại đường Gò Xoài, phường Bình Hưng Hòa, TPHCM, khiến người dân di chuyển khó khăn. Ảnh: Kiên Cường
Tin liên quan
KIÊN CƯỜNG - QUỐC HÙNG

Từ khóa

mưa ngập dự báo thời tiết TPHCM

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.081

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.8334.185 sggponline@sggp.org.vn