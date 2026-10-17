Một thập kỷ SASCO ghi dấu Thương hiệu quốc gia Việt Nam

Sáu kỳ liên tiếp được vinh danh Thương hiệu quốc gia Việt Nam đánh dấu hành trình một thập kỷ SASCO nâng cao chất lượng dịch vụ, đổi mới trải nghiệm hành khách gắn với bản sắc Việt.

Ông Vũ Lê Quân, Chánh Văn phòng SASCO nhận biểu trưng Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026 tại lễ công bố

Tối 16-10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO) tiếp tục được vinh danh tại Lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 năm 2026.

Một thập kỷ xây dựng thương hiệu

Năm 2016, SASCO lần đầu được công nhận Thương hiệu quốc gia Việt Nam. Khi ấy, doanh nghiệp đã có hơn hai thập kỷ hoạt động tại sân bay Tân Sơn Nhất và đang chuyển từ khai thác mặt bằng sang cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp.

Từ không gian mua sắm đến sản phẩm tại hệ thống SASCO Shop đều gắn với những câu chuyện văn hóa Việt Nam

Trong giai đoạn đại dịch Covid-19, đường bay quốc tế gần như đóng băng, lượng khách qua sân bay giảm sâu, kết quả kinh doanh của SASCO sụt giảm mạnh. Doanh nghiệp vẫn duy trì đội ngũ, chất lượng dịch vụ và tiếp tục được công nhận Thương hiệu quốc gia Việt Nam trong các kỳ xét chọn năm 2020 và 2022.

Khi thị trường hàng không phục hồi, hoạt động kinh doanh của SASCO tăng trưởng trở lại. Năm 2025, doanh nghiệp đạt tổng doanh thu hơn 3.500 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 844 tỷ đồng, tăng 67% so với năm trước.

Theo số liệu ước tính công bố tại Đại hội đồng cổ đông bất thường đầu tháng 10-2026, lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt khoảng 660 tỷ đồng, tăng 62% so với cùng kỳ, hoàn thành hơn 80% kế hoạch năm.

Cùng với hoạt động kinh doanh, SASCO đầu tư cho chuyển đổi xanh, nguồn nhân lực và quản trị. Năm 2026 cũng là năm thứ 5 doanh nghiệp đồng hành cùng Báo Thanh Niên trong chương trình “Cùng con đi tiếp cuộc đời”, bảo trợ học tập cho 25 em mồ côi do đại dịch Covid-19 đến khi hoàn thành bậc đại học.

Tạo khác biệt từ trải nghiệm mang bản sắc Việt

Tại các không gian mua sắm của SASCO, bản sắc Việt được thể hiện qua đặc sản vùng miền, quà tặng và sản phẩm thủ công truyền thống.

Ở hệ thống phòng chờ thương gia, yếu tố văn hóa được đưa vào kiến trúc, thiết kế nội thất, ẩm thực và phong cách phục vụ, giúp hành khách cảm nhận dấu ấn Việt Nam tại cửa ngõ hàng không quốc tế.

Chuyên gia Airport Dimensions đồng hành cùng SASCO trong các chương trình đào tạo, chuẩn hóa quy trình vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế

Bên cạnh đó, SASCO nâng cao chất lượng vận hành thông qua hợp tác quốc tế. Phòng chờ ROSE là kết quả hợp tác chiến lược dài hạn giữa SASCO và Airport Dimensions, đơn vị cung cấp dịch vụ trải nghiệm sân bay.

Năm 2026, ROSE Business Lounge được vinh danh tại PAX International Readership Awards ở hạng mục Asia’s Best Airport Lounge, trở thành phòng chờ thứ tư trong hệ thống SASCO đạt giải thưởng này.

Việc kết hợp kinh nghiệm khai thác thị trường trong nước với tiêu chuẩn dịch vụ quốc tế giúp SASCO phát triển sản phẩm phù hợp với nhu cầu đa dạng của hành khách, nâng cao năng lực cạnh tranh trong phân khúc phòng chờ thương gia.

Kết nối dịch vụ, mở rộng thị trường

Cùng với sự phát triển của ngành hàng không, sân bay ngày càng tích hợp nhiều hoạt động thương mại, nghỉ ngơi, ẩm thực và giải trí. Đây là cơ hội để SASCO kết nối các dịch vụ, ứng dụng công nghệ số nhằm phục vụ hành khách xuyên suốt hành trình.

Thẻ SASCO Airport Lounge Privileges cho phép khách sử dụng hơn 30 phòng chờ trên toàn quốc. Chương trình hội viên SASCO Infinite Club kết nối phòng chờ, bán lẻ, hàng miễn thuế, ẩm thực và các tiện ích khác. Dữ liệu và công nghệ được ứng dụng trong quản trị, cá nhân hóa dịch vụ và nâng cao hiệu quả vận hành.

SASCO xác định Cảng hàng không quốc tế Long Thành là thị trường chiến lược, chủ động chuẩn bị nguồn nhân lực và phương án phát triển các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi.

Theo Chủ tịch HĐQT SASCO Nguyễn Hạnh, dù thị phần của doanh nghiệp tại Long Thành có thể thấp hơn tại Tân Sơn Nhất, quy mô hành khách lớn trong tương lai được kỳ vọng mở ra dư địa tăng trưởng đáng kể.

Danh hiệu Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026 đánh dấu bước phát triển mới của SASCO, đồng thời đặt ra kỳ vọng doanh nghiệp tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ, đáp ứng sự phát triển của hạ tầng hàng không đất nước. Trong hành trình ấy, SASCO hướng đến chất lượng dịch vụ quốc tế gắn với bản sắc Việt. Trên những chuyến bay qua Tân Sơn Nhất, hành khách có thể trải nghiệm hệ thống dịch vụ SASCO và các tiện ích của chương trình hội viên SASCO Infinite Club, cảm nhận những giá trị doanh nghiệp đã xây dựng trong một thập kỷ gắn với Thương hiệu quốc gia Việt Nam.

KIM NGÂN