Sống bên những điểm đến biểu tượng: Đặc quyền của cư dân đại đô thị phía Tây Bắc TPHCM

Một vườn hoa nhà kính khổng lồ hình cánh bướm quy tụ đầy kỳ hoa dị thảo, một thế giới vui chơi dưới nước dành riêng cho gia đình và những đường golf giàu thử thách đẳng cấp quốc tế… Bộ sưu tập đại tiện ích tại Vinhomes Sài Gòn Park mở ra viễn cảnh an cư bên những điểm đến đặc sắc, nơi cư dân có thể tự hào mời bạn bè tới khám phá một diện mạo mới của Tây Bắc TPHCM.

Cuộc du ngoạn qua nhiều vùng sinh thái ngay giữa lòng đô thị

Một không gian sống trọn vẹn sẽ tạo được sự gắn kết giữa con người và thế giới tự nhiên. Tại Vinhomes Sài Gòn Park, Công viên Botanica Park 27 ha được sắp đặt như một cuộc du ngoạn qua nhiều tầng bậc sinh thái, định hình nhịp sống an lành cho cư dân ngay giữa lòng đô thị năng động.

Tâm điểm của toàn khu là nhà kính thực vật 1,5 ha, lấy cảm hứng từ đôi cánh bướm khổng lồ bung nở thành mái vòm đón trọn ánh sáng tự nhiên. Tại khoảng sân thượng nằm giữa hai vòm kính, cư dân có thể dừng chân thưởng thức cà phê, phóng tầm mắt ngắm trọn thảm thực vật bách thảo và mặt nước êm đềm phía dưới.

Không gian bên trong đưa người thưởng ngoạn qua năm sắc thái thực vật đặc sắc, quy tụ vẻ rực rỡ của lan nhiệt đới, nét thanh tao của hoa ôn đới châu Âu, chiều sâu tĩnh tại của vườn thượng uyển Á Đông cùng hương sắc Địa Trung Hải và vườn địa đàng. Lối đi uốn lượn qua các giàn hoa rực rỡ, quảng trường đá và mặt nước trong vắt, tạo nên một hành trình khám phá đầy thi vị.

Vườn hoa nhà kính quy tụ các miền thực vật phong phú từ khắp nơi trên thế giới

Bước ra bên ngoài, không gian sinh thái tiếp tục trải rộng với vườn bao báp 10.000 m² cùng quần thể hoa nhiệt đới 30.000 m². Liền kề đó, hồ Thiên Nga Swan Lake 12 ha giữ vai trò trái tim cảnh quan, nơi tương lai sẽ diễn ra những hoạt động thể thao mặt nước sôi nổi và các màn trình diễn ánh sáng lung linh khi đêm về.

Mỗi nhành cây, chiếc lá ở đây đều khơi dậy trí tò mò của trẻ nhỏ, đồng thời mang lại sự thư thái quý giá cho người lớn tuổi. Khi thiên nhiên hiện diện ngay ngưỡng cửa, thói quen khám phá và rèn luyện thể chất trở thành một phần quen thuộc trong nếp sống gia đình.

Công viên bách thảo Botanica Park với vườn hoa nhà kính cánh bướm và hồ Thiên Nga, tạo điểm nhấn cảnh quan sinh thái độc bản cho đại đô thị

Tiện ích thể thao quy mô và giải trí đỉnh cao hiện diện ngay ngưỡng cửa

Bên cạnh những khoảng lặng bình yên giữa miền sinh thái, nhịp sống tại đại đô thị còn được tiếp thêm luồng sinh khí dồi dào nhờ các cụm tiện ích vận động quy mô lớn.

VinWonders Ocean Park 22,7 ha mang đến bầu không khí hội hè bất tận với khu Thế giới Gia đình Thần tiên nước rộng 11,7 ha. Bể tạo sóng dập dềnh, dòng sông lười mát lành cùng hệ thống máng trượt uốn lượn đáp ứng sở thích của mọi thế hệ. Những ai yêu thích cảm giác mạnh sẽ được thỏa sức thử thách bản thân, trong khi người muốn tìm kiếm sự thư giãn có thể ngả lưng thảnh thơi bên làn nước trong xanh.

Công viên trò chơi nước đầu tiên dành riêng cho gia đình, mang bầu không khí hội hè bất tận về ngay trước thềm nhà

Nhằm gia tăng cơ hội tương tác cho con trẻ, khu Thế giới Thần tiên Trẻ em quy mô 6,6 ha được bố trí cụm vui chơi trong nhà 1,5 ha, kết hợp mô hình nông trại sinh động và mê cung vận động khéo léo. Những hoạt động phối hợp đòi hỏi tinh thần đồng đội giúp cha mẹ đồng hành cùng con vượt qua thử thách, tích lũy những ký ức tuổi thơ ấm áp mà không cần phải chờ đợi đến những chuyến đi xa dịp lễ.

Mảnh ghép hoàn thiện phong cách sống thượng lưu tại Vinhomes Sài Gòn Park là Vinpearl Golf Léman, sân golf 36 hố quy mô lên đến 200 ha. Được thiết kế bởi Golfplan, địa hình sân tận dụng khéo léo hồ nước tự nhiên, gò đồi và các bẫy cát sâu nhằm mang lại trải nghiệm chiến thuật sắc bén cho giới mộ điệu.

Những hố golf đặc trưng như The Dell với mặt cỏ ẩn hiện sau triền dốc hay The Volcano với vùng green nâng cao vừa thử thách kỹ năng của người chơi, vừa tạo nên một cộng đồng thể thao tinh hoa đầy gắn kết.

Đường fairway và địa hình thử thách tại sân golf 36 hố Vinpearl Golf Léman định hình chuẩn mực thể thao cao cấp cho cư dân

Sự kết hợp giữa công viên bách thảo, tổ hợp công viên nước và sân golf tiêu chuẩn quốc tế đưa Vinhomes Sài Gòn Park trở thành điểm hẹn văn hóa, thể thao và giải trí hấp dẫn của toàn thành phố. Đặc quyền lớn nhất vẫn thuộc về các chủ nhân sở hữu, những người có thể đón tiếp bạn bè đến khám phá diện mạo mới của Tây Bắc TPHCM rồi thong thả quay về với sự ấm cúng dưới mái nhà riêng.