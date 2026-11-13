Ông Gianni Infantino: FIFA U17 World Cup 2026 sẽ là một giải đấu đặc biệt

Ngày 12-11, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã có mặt tại Doha (Qatar) để trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị cho FIFA U-17 World Cup 2026, chỉ một tuần trước khi giải đấu chính thức khởi tranh. Đây là lần thứ hai liên tiếp Qatar đăng cai giải đấu, sau kỳ tổ chức đầu tiên với thể thức 48 đội vào năm 2025.

Đội tuyển U17 Việt Nam lần đầu có mặt tại VCK World Cup. Ảnh: VFF

Chia sẻ sau chuyến thị sát, ông Gianni Infantino cho biết: “Kỳ vọng luôn ở mức cao, rất cao. FIFA U-17 World Cup là một giải đấu tuyệt vời, quy tụ những cầu thủ nam xuất sắc nhất từ khắp nơi trên thế giới. 48 đội tuyển đến từ sáu châu lục sẽ cùng hội tụ tại đây để tranh tài và tìm ra đội bóng xuất sắc nhất thế giới”.

FIFA U-17 World Cup Qatar 2026 diễn ra từ ngày 19-11 đến 13-12, với sự tham dự của 48 đội tuyển, được chia thành 12 bảng, mỗi bảng gồm bốn đội. Tổng cộng 104 trận đấu sẽ được tổ chức tại khu liên hợp thể thao Aspire Zone ở Al Rayyan, Doha. Trận chung kết diễn ra trên sân vận động Ahmad Bin Ali.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của FIFA U-17 World Cup Qatar 2026 là sự xuất hiện của tám đội tuyển lần đầu tiên góp mặt tại đấu trường này, gồm: Hy Lạp, Montenegro, Mozambique, Romania, Serbia, Tanzania, Việt Nam và Cộng hòa Dominica.

Chủ tịch FIFA nhấn mạnh việc mở rộng quy mô giải đấu và tổ chức thường niên tạo thêm cơ hội cho nhiều nền bóng đá được trải nghiệm sân chơi thế giới. Theo ông, việc các đội tuyển phải trải qua vòng loại để giành quyền tham dự cũng góp phần nâng cao tính cạnh tranh, đồng thời mở rộng cơ hội cho các cầu thủ trẻ.

Lịch thi đấu tại vòng bảng của U17 Việt Nam

“Việc Bồ Đào Nha, đội vô địch năm ngoái sau trận chung kết tuyệt vời với Áo, không góp mặt ở giải năm nay, cùng với sự xuất hiện của rất nhiều đội tuyển lần đầu tham dự, cho thấy bóng đá luôn chứa đựng những yếu tố khó đoán. Rất khó để dự đoán đội bóng nào sẽ đi đến trận đấu cuối cùng và giành chức vô địch. Điều đó chứng minh tài năng bóng đá hiện diện ở khắp mọi nơi trên thế giới, bởi bóng đá thuộc về tất cả mọi người”, Chủ tịch FIFA nhận định.

Đây cũng là năm thứ hai trong chuỗi năm kỳ FIFA U-17 World Cup liên tiếp được tổ chức tại Qatar (giai đoạn 2025-2029). Ông Gianni Infantino đánh giá việc tập trung tổ chức tại một quốc gia có nhiều lợi thế, đặc biệt là năng lực tổ chức, cơ sở vật chất, an ninh và dịch vụ đón tiếp các đoàn thể thao.

ĐOÀN NHẬT