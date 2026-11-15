Thể thao

Điền kinh

Trao giải Marathon Cà Mau 2026 - Cúp PetroVietnam

SGGPO

Ngày 15-11, Ban Tổ chức Giải Marathon Cà Mau 2026 - Cúp PetroVietnam tổ chức lễ bế mạc, tổng kết và trao thưởng cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc.

2aOboRClnqSKfuOXsKGjW9KJd5AE7v4KqMTBUmdk.jpg
Trao giải cho các vận động viên nam, nữ đạt thành tích Nhất, Nhì và Ba ở cự ly 42 km

Kết quả, giải Nhất cự ly 5km: nam - Lê Thái Anh, nữ - Lê Thị Kim Chi; cự ly 10km là Nguyễn Trung Hiếu (nam) và Phạm Thị Thúy Hạnh (nữ); cự ly 21km với Nguyễn Hoàng Hưng (nam) và Lê Thị Kha Ly (nữ); cự ly 42km: nam Edwin Kiptoo (người Kenya) và nữ Vũ Thị Huệ.

2aOboRClqEoDSCQbV8wPApYKIQsiYv2Z29bk6iCO.jpg
Các VĐV tham gia nội dung Marathon Kids và Family

Giải Marathon Cà Mau 2026 - Cúp PetroVietnam có quy mô cấp tỉnh mở rộng, có 6 cự ly thi đấu, quy tụ gần 7.000 vận động viên, cán bộ, người lao động ngành dầu khí và các câu lạc bộ chạy bộ.

Sự kiện cũng thu hút hơn 10.000 lượt du khách và người dân địa phương đến tham quan, theo dõi, cổ vũ.

2aOboRClpq3Jrh6kU298AvFUgZGHbbekojcae3hA.jpg
VĐV về đích đầu tiên

Theo Sở VH-TT-DL tỉnh Cà Mau, Giải Marathon Cà Mau 2026 là sự kiện trọng điểm thuộc Chương trình “Cà Mau - Điểm đến năm 2026", thiết thực chào mừng Ngày Văn hoá Việt Nam, hướng tới kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống Cách mạng của Đảng bộ, quân và dân tỉnh Cà Mau và 65 năm Ngày truyền thống ngành Dầu khí Việt Nam.

TẤN THÁI

Từ khóa

Cà Mau Marathon Cà Mau 2026 Cúp PETROVIETNAM

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.081

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.8334.185 sggponline@sggp.org.vn