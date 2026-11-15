Trao giải Marathon Cà Mau 2026 - Cúp PetroVietnam

Ngày 15-11, Ban Tổ chức Giải Marathon Cà Mau 2026 - Cúp PetroVietnam tổ chức lễ bế mạc, tổng kết và trao thưởng cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc.

Trao giải cho các vận động viên nam, nữ đạt thành tích Nhất, Nhì và Ba ở cự ly 42 km

Kết quả, giải Nhất cự ly 5km: nam - Lê Thái Anh, nữ - Lê Thị Kim Chi; cự ly 10km là Nguyễn Trung Hiếu (nam) và Phạm Thị Thúy Hạnh (nữ); cự ly 21km với Nguyễn Hoàng Hưng (nam) và Lê Thị Kha Ly (nữ); cự ly 42km: nam Edwin Kiptoo (người Kenya) và nữ Vũ Thị Huệ.

Các VĐV tham gia nội dung Marathon Kids và Family

Giải Marathon Cà Mau 2026 - Cúp PetroVietnam có quy mô cấp tỉnh mở rộng, có 6 cự ly thi đấu, quy tụ gần 7.000 vận động viên, cán bộ, người lao động ngành dầu khí và các câu lạc bộ chạy bộ.

Sự kiện cũng thu hút hơn 10.000 lượt du khách và người dân địa phương đến tham quan, theo dõi, cổ vũ.

VĐV về đích đầu tiên

Theo Sở VH-TT-DL tỉnh Cà Mau, Giải Marathon Cà Mau 2026 là sự kiện trọng điểm thuộc Chương trình “Cà Mau - Điểm đến năm 2026", thiết thực chào mừng Ngày Văn hoá Việt Nam, hướng tới kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống Cách mạng của Đảng bộ, quân và dân tỉnh Cà Mau và 65 năm Ngày truyền thống ngành Dầu khí Việt Nam.

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