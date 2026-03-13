Siết chặt chuyển nhượng vận động viên

Đại hội Thể thao toàn quốc lần 10-2026 đang bước vào giai đoạn chuẩn bị quan trọng, trong đó vấn đề chuyển nhượng và đăng ký tư cách vận động viên (VĐV) được siết chặt hơn bao giờ hết nhằm bảo đảm tính minh bạch, công bằng và tránh những tranh chấp không đáng có.

Theo kế hoạch của ban tổ chức, thời hạn đăng ký danh sách lực lượng sơ bộ tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần 10-2026 kết thúc vào ngày 1-7 và đăng ký danh sách chính thức chậm nhất là ngày 1-9. Điều này đồng nghĩa với việc các đơn vị, địa phương phải hoàn tất lực lượng chính thức trước thời điểm đại hội khởi tranh khoảng 3 tháng.

Các vận động viên điền kinh thi đấu ở Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022. ẢNH: P.MINH

Một trong những điều kiện then chốt đối với VĐV tham dự đại hội dựa theo điều lệ đã được Bộ VH-TT-DL ban hành là phải có hợp đồng sử dụng hoặc hợp đồng chuyển nhượng hợp pháp được ký kết trước ngày 1-1-2026. Bản sao hợp đồng có công chứng phải được gửi kèm hồ sơ đăng ký chính thức cho ban tổ chức. Với các môn đã có quy chế chuyển nhượng riêng do Liên đoàn hoặc Hiệp hội Thể thao quốc gia ban hành, việc thực hiện phải theo quy định chuyên ngành.

Ở môn điền kinh, quy định được áp dụng đặc biệt nghiêm ngặt hơn: các VĐV chuyển nhượng sau ngày 1-1 sẽ không được tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc 2026. Đây là thông tin đã được nhắc nhở sớm tới các đơn vị và VĐV trong quá trình chuẩn bị chuyên môn. Điền kinh là môn có số lượng nội dung thi đấu nhiều nhất tại đại hội với 52 bộ huy chương, trong đó, giải vô địch quốc gia Marathon 2026 được đưa vào chương trình tranh huy chương chính thức.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần 10-2026 diễn ra từ ngày 14-11 đến 12-12 tại TPHCM; lễ khai mạc tổ chức ngày 20-11 và bế mạc ngày 12-12, quy tụ 34 đoàn thể thao tranh tài ở 48 môn thi đấu.

Theo quy định, thành tích của các VĐV tham dự nội dung marathon 42km nam và nữ tại giải vô địch quốc gia Marathon 2026 (từ ngày 27 đến 29-3 tại Khánh Hòa) sẽ được tính cho đại hội. Tuy nhiên, Liên đoàn Điền kinh Việt Nam khẳng định, công tác kiểm tra tư cách VĐV sẽ được thực hiện cẩn trọng, đặc biệt đối với hợp đồng đã ký với đơn vị chủ quản.

Trong khi đó, môn bóng chuyền cũng đang xây dựng điều lệ thi đấu cho Đại hội Thể thao toàn quốc 2026. Cơ bản những nội dung quy định sẽ dựa theo Điều lệ khung Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 đã được Bộ VH-TT-DL ban hành. Nội dung bóng chuyền trong nhà nam và nữ dự kiến diễn ra tại Nhà thi đấu Rạch Miễu (phường Cầu Kiệu, TPHCM) vào tháng 12. Khi điều lệ chính thức được ban hành, các đơn vị đăng ký tham dự sẽ phải tuân thủ chặt chẽ các quy định liên quan đến hợp đồng lao động, hợp đồng chuyển nhượng VĐV. Việc kiểm tra hồ sơ, hợp đồng của VĐV được xác định là khâu then chốt nhằm ngăn ngừa tranh cãi, bảo đảm sự công bằng và tính chuyên nghiệp cho sân chơi thể thao lớn nhất cả nước.

NGUYỄN ANH