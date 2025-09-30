Siêu máy tính dự đoán lượt trận thứ 2 – Giai đoạn 1 Champions League

Lượt đấu 2 của UEFA Champions League mùa giải 2025-26 khởi đầu với hai trận đấu sớm vào thứ Ba, trong đó có lẽ là một trong những cuộc đối đầu chênh lệch nhất trong lịch sử C1/Champions League về mặt đẳng cấp.

Real Madrid sẽ hành quân đến thành phố lớn nhất Kazakhstan, Almaty, để đối đầu với Kairat. Đội bóng Kazakhstan đang xếp hạng thấp hơn Madrid đến 423 bậc trên Bảng xếp hạng Opta Power, trong khi đây chỉ là trận đấu thứ hai của họ tại Champions League – Real Madrid đã chơi nhiều trận hơn bất kỳ đội bóng nào khác kể từ khi giải đấu đổi tên vào năm 1992 (332 trận).

Gã khổng lồ La Liga đã đánh bại 111 đối thủ khác nhau tại Cúp C1 châu Âu/Champions League, nhiều hơn bất kỳ đội nào khác. Tuy nhiên, họ đã thua 3 trong số 30 lần gần nhất khi đối đầu với một đội bóng lần đầu tiên gặp mặt (thắng 24, hòa 3), với các thất bại trước Lille năm 2024 (0-1), Sheriff Tiraspol năm 2021 (1-2) và Wolfsburg năm 2016 (0-2).

Siêu máy tính Opta không thấy lịch sử lặp lại ở đây. Trong 10.000 mô phỏng trước trận, Real Madrid chỉ thua 7,9% và thắng 82,1%.

Siêu máy tính lại ủng hộ đội chủ nhà ở trận đấu sớm khác vào thứ Ba, với Atalanta thắng 49,6% trước Club Brugge trong các mô phỏng. Điều này có thể khiến một số người bất ngờ, vì đội bóng Bỉ đã đánh bại Atalanta cả lượt đi lẫn về ở vòng play-off Champions League mùa trước và khởi đầu mùa này bằng chiến thắng ấn tượng 4-1 trước Monaco. Đội bóng Serie A đã hồi phục sau thất bại 4-0 trước PSG ở vòng 1 bằng chiến thắng 3-0 trên sân Torino và hòa 1-1 trên sân Juventus ở giải quốc nội kể từ đó, và lợi thế sân nhà có thể là yếu tố then chốt.

Atlético Madrid đã gây sốc cho kình địch Real Madrid bằng chiến thắng 5-2 ở derby Madrid tại La Liga, và họ sẽ đối đầu Eintracht Frankfurt vào thứ Ba, đội bóng đang hứng khởi sau chiến thắng kịch tính ở giải quốc nội cuối tuần qua. Frankfurt đã thắng ngoạn mục 6-4 trên sân Monchengladbach tại Bundesliga vào thứ Bảy sau khi dẫn trước sáu bàn ngay sau hiệp một. Bảy trận đấu chính thức của Eintracht mùa này trung bình có 5,9 bàn thắng, nên chúng ta có thể mong đợi một trận đấu tưng bừng ở đây. Siêu máy tính tin tưởng Atlético, với đội bóng Tây Ban Nha thắng 56,3% trong các mô phỏng trước trận.

Tỷ lệ thắng của Chelsea cũng tương tự (56,8%), khi họ chạm trán một gương mặt quen thuộc tại Stamford Bridge tuần này. Jose Mourinho sẽ trở lại lần nữa khi Benfica đến thăm London. Nhà cầm quân Bồ Đào Nha đã giành ba chức vô địch Premier League trong hai giai đoạn dẫn dắt Chelsea, đồng thời nâng cao cúp Liên đoàn ba lần và FA Cup năm 2007.

Ông 62 tuổi đã đối đầu với đội bóng cũ 14 lần ở mọi đấu trường nhưng chỉ thắng 4 trận (hòa 3, thua 7). Thực tế, Mourinho chưa thắng trận nào trong 7 lần gần nhất và lần cuối cùng ông thắng là tháng 2-2018 khi Manchester United đánh bại Chelsea 2-1 tại Premier League.

Các chiến thắng sân nhà khác được dự đoán cho Inter (67,1% trước Slavia Prague) và Marseille (57,7% trước Ajax) vào tối thứ Ba, trong khi hai đội Premier League là Liverpool (55,8% tại Galatasaray) và Tottenham (43,6% tại Bodø/Glimt) được dự đoán sẽ vượt qua kết quả thất vọng ở Premier League cuối tuần để giành chiến thắng trên sân khách ở vòng 2 Champions League.

Bayern Munich hành quân đến Síp để đối đầu Pafos vào thứ Ba, sau khi thắng cả sáu trận trước đó trước các đội Síp ở cúp châu Âu với tổng tỷ số 31-2. Siêu máy tính thấy Bayern tiếp tục chuỗi ấn tượng đó ở 77,2% mô phỏng, trong khi Pafos chỉ thắng 9,2%.

Thứ Tư (1-10, giờ châu Âu)

Lịch thi đấu thứ Tư khởi đầu với hai trận mà siêu máy tính Opta dự đoán chiến thắng sân khách.

Union Saint-Gilloise đã gây sốc bằng chiến thắng 3-1 tại Hà Lan trước PSV ở vòng 1 nhưng sẽ đối mặt thử thách ở trận sân nhà đầu tiên tại Champions League, khi đón tiếp Newcastle United.

Không đội bóng Bỉ nào trong sáu đội gần nhất chơi trận sân nhà đầu tiên tại Cúp C1 châu Âu hoặc Champions League bị thua (thắng 3, hòa 3), nhưng siêu máy tính Opta tin rằng Newcastle sẽ thắng (43,6%).

Manchester City là đội sân khách duy nhất khác được ủng hộ vào thứ Tư, với đội bóng của Pep Guardiola thắng 55,6% trước Monaco. Erling Haaland hy vọng ghi thêm bàn sau khi trở thành cầu thủ nhanh nhất đạt 50 bàn Champions League ở vòng 1 trước Napoli.

Napoli của Antonio Conte sẽ tiếp Sporting CP và được dự đoán giành điểm đầu tiên (50,7% cơ hội thắng, 25,0% hòa), trong khi Villarreal (40,8%) và Bayer Leverkusen (49,2%) cũng thành công trong mô phỏng dự đoán trước Juventus và PSV.

Arsenal là dự đoán tự tin nhất của siêu máy tính, với đội bóng của Mikel Arteta sẽ đánh bại Olympiakos 72,2% trong 10.000 mô phỏng. Lịch sử cho thấy không dễ dàng như siêu máy tính dự đoán, vì đội Hy Lạp đã thắng cả ba chuyến làm khách gần nhất tại Emirates. Chiến thắng Champions League tháng 9-2015 được theo sau bởi các thắng lợi ở Europa League 2019-20 và 2020-21. Đội bóng duy nhất từng có chuỗi thắng dài hơn tại Emirates là Manchester City, với trận cuối cùng trong chuỗi bảy thắng vào tháng 2-2023.

A.Bilbao thua trên sân nhà trước Arsenal ở vòng 1, và siêu máy tính dự đoán thêm nỗi đau cho họ ở vòng 2, khi tỷ lệ bị đánh bại là 51,5% với chuyến làm khách tại Borussia Dortmund. Nhưng có hy vọng hơn cho một đội La Liga khác vào thứ Tư khi Barcelona tiếp đương kim vô địch Paris Saint-Germain trong cuộc đụng độ hấp dẫn.

Barcelona là đội ghi bàn nhiều nhất mùa trước, với 43 bàn trong 14 trận, nhưng cuối cùng bị loại ở bán kết bởi Inter. PSG, tất nhiên, đã giành chức vô địch đầu tiên bằng chiến thắng 5-0 trước người Ý ở chung kết, nhưng sẽ đối mặt thử thách lớn tại Tây Ban Nha thứ Tư.

Cựu cầu thủ và HLV Barça Luis Enrique dẫn dắt đội bóng đến Catalunya hy vọng tạo nên lịch sử. Sau khi thắng hai trận sân khách gần nhất ở đó với tỷ số 4-1 (tháng 2-2021 và tháng 4-2024), đội bóng Pháp đang hướng tới trở thành đội đầu tiên thắng ba trận sân khách liên tiếp trước Barcelona ở cúp châu Âu lớn. Tuy nhiên, họ chỉ làm được điều này ở 29,9% mô phỏng của siêu máy tính, với Barcelona thắng 46,4%.

LONG KHANG