Siêu máy tính dự đoán vòng 19: Tiệc tất niên và những cuộc tái ngộ đầy ám ảnh

Khi những ánh đèn màu của lễ Giáng sinh dần nhường chỗ cho pháo hoa đón chào năm 2026, Premier League cũng chạm đến cột mốc quan trọng của mùa giải: Ngưỡng cửa giữa hai giai đoạn. Vòng 19 không chỉ khép lại lượt đi; nó là một tấm gương phản chiếu mọi hỉ nộ ái ố của bóng đá Anh trong suốt một năm qua. Từ cuộc chiến vương quyền tại Emirates cho đến nỗ lực sinh tồn tuyệt vọng của "Bầy sói" tại Old Trafford, mỗi trận đấu đều mang trong mình một bản sắc riêng, một bài toán cần lời giải đáp tàn nhẫn.

Dự đoán nhanh

Liverpool (70%): Kẻ thống trị tại Anfield, sẵn sàng dập tắt sự hưng phấn của Leeds.

Manchester United (69.8%): Được dự báo sẽ là "đao phủ" tiễn Wolves vào lịch sử buồn.

Manchester City (62.9%): Sức mạnh cơ khí được kỳ vọng sẽ nghiền nát pháo đài Stadium of Light của Sunderland.

Arsenal (58.6%): Pháo thủ chiếm ưu thế trước "khắc tinh" Aston Villa.

Tối thứ Ba, 30-12-2025:

Arsenal vs Aston Villa | 03:15 VN (Thứ Tư): Đây không chỉ là cuộc chiến giữa đội đầu bảng và đội xếp thứ ba; đây là màn tái ngộ của HLV Unai Emery với chính "ngôi nhà cũ" đã từng xua đuổi ông. Villa đang bay cao với 11 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường—một kỷ lục CLB. Ngược lại, Arsenal vừa có chiến thắng nhọc nhằn 2-1 trước Brighton để giữ vững ngôi đầu.

Dù Arsenal (58.6%) được đánh giá cao hơn, nhưng lịch sử đang đứng về phía Emery. Villa đã bất bại trong 2 lần gần nhất làm khách tại Emirates và có thể hoàn tất cú "ăn đôi" trước Arsenal mùa này. Pháo thủ cần một sự tỉnh táo lạnh lùng để phá vỡ cấu trúc phòng ngự phản công của Villa. Nếu không thể khóa chặt khả năng chuyển trạng thái của đối thủ, Arsenal rất dễ rơi vào cái bẫy mà Emery đã giăng sẵn. Đây là trận đấu để Arsenal chứng minh họ đã thực sự trưởng thành, không còn là "những đứa trẻ" dễ bị tổn thương bởi áp lực tâm lý.

Manchester United vs Wolves | 03:15 VN (Thứ Tư): Tại Old Trafford, "Bầy sói" đang đứng trước ngưỡng cửa của một kỷ lục đen tối: 26 thất bại trong một năm dương lịch. Chỉ giành được 2 điểm sau 18 trận, Wolves giống như một con tàu đang chìm dần vào lòng đại dương. Trong khi đó Manchester United (69.8%) vừa tìm lại cảm giác chiến thắng tại Boxing Day. Dù không có Bruno Fernandes, Quỷ đỏ vẫn quá mạnh so với một Wolves rệu rã. Man United cần kết liễu trận đấu sớm để tránh những rủi ro về thể lực trong giai đoạn này. Một chiến thắng đậm đà sẽ là lời chào tạm biệt năm 2025 không thể hoàn hảo hơn cho người hâm mộ tại Nhà hát của những giấc mơ.

Chelsea vs Bournemouth | 02:30 VN (Thứ Tư): Tâm điểm của trận đấu này có lẽ không nằm ở tỷ số, mà ở cái tên Antoine Semenyo. Đây có thể là trận đấu cuối cùng của anh cho Bournemouth trước khi chuyển sang Man City. Semenyo đã ghi bàn tại Anfield và Old Trafford mùa này; nếu ghi bàn tại Stamford Bridge, anh sẽ ghi tên mình vào lịch sử như những "sát thủ ông lớn" lừng danh. Chelsea (58.1%) đang bất bại trong 3 trận gần nhất tiếp đón Bournemouth. Dưới thời hlv Maresca, Chelsea đang dần tìm lại sự ổn định, nhưng họ cần cảnh giác với "vũ điệu cuối cùng" của Semenyo.

Nottingham Forest vs Everton | 02:30 VN (Thứ Tư): Một cuộc tái ngộ đầy cảm xúc khác: Sean Dyche đối đầu với đội bóng cũ Everton. Trận đấu này được dự đoán là một trong hai trận dễ hòa nhất vòng (26.7%). Khi cả hai đều đang gặp khủng hoảng về lực lượng, sự thực dụng sẽ lên ngôi. Đây sẽ là cuộc chiến của những khối cơ bắp và những đường bóng dài.

Tối Thứ Năm, 01-01-2026:

Liverpool vs Leeds United | 00:30 VN (Thứ Sáu): Liverpool mở màn năm 2026 bằng cuộc tiếp đón Leeds—đội bóng đang sở hữu "sát thủ" Dominic Calvert-Lewin với chuỗi 6 trận ghi bàn liên tiếp. Dù Leeds đang có phong độ cao, Anfield vẫn là một "thánh đường" khó xâm phạm.

Liverpool (70%) đã ghi tới 19 bàn trong 5 lần gần nhất gặp Leeds. HLV Slot đang sở hữu một hàng công biến ảo, nơi Hugo Ekitiké đang dần trở thành biểu tượng mới. Giải pháp cho Leeds: Daniel Farke cần một phép màu ở hàng thủ. Nếu để Liverpool kiểm soát hoàn toàn trung lộ, Calvert-Lewin sẽ hoàn toàn bị cô lập.

Sunderland vs Manchester City | 03:00 VN (Thứ Sáu): Sunderland kết thúc năm 2025 với thành tích bất bại trên sân nhà, nhưng thử thách đầu năm 2026 mang tên Manchester City là quá lớn. Đây là cơ hội để Erling Haaland hoàn tất bản đồ chinh phục Premier League bằng việc ghi bàn tại sân vận động thứ 23/24 mà anh đặt chân đến.

Nhân tố X - Rayan Cherki: Tân binh của City đang bùng nổ với 8 bàn thắng và kiến tạo trong 9 trận gần nhất. Anh chính là "nhạc trưởng" mới giúp cỗ máy của Pep vận hành trơn tru hơn bao giờ hết. Sunderland (17.5%) cần một hàng thủ thép để hy vọng có điểm.

Brentford vs Tottenham Hotspur | 03:00 VN (Thứ Sáu)

Thomas Frank lần đầu tiên trở lại Brentford Community Stadium với tư cách là HLV của Spurs. Brentford đang biến sân nhà thành một pháo đài thực thụ (thắng 8/12 trận gần nhất). Bài toán khó cho Frank: Brentford (46%) được đánh giá cao hơn Spurs (27.3%). Đây là minh chứng cho sự sa sút của Tottenham và sức mạnh đáng kinh ngạc của "Bầy ong" tại tổ ấm. Trận đấu này cũng có tỷ lệ hòa rất cao (26.7%).

HỒ VIỆT