Siêu máy tính dự đoán vòng 23: Chờ Arsenal hụt chân

Vòng 23 trải dài từ thứ Bảy đến thứ Hai, bắt đầu bằng Sunderland làm khách West Ham, trước khi Man City tiếp Wolves trong một trong ba trận diễn ra đêm thứ Bảy. Liverpool làm khách Bournemouth ở trận muộn thứ Bảy, Newcastle chạm trán Aston Villa vào ngày Chủ Nhật, trước khi Arsenal tiếp Manchester United ở trận cầu tâm điểm.

Dự đoán nhanh

- Dù khởi đầu 2026 khó khăn, Man City vẫn là lựa chọn tự tin nhất của Opta với 77.4% cơ hội thắng trước Wolves.

- Arsenal là ứng cử viên áp đảo khi tiếp Man United, trong khi West Ham vs Sunderland được đánh giá cao nhất khả năng hòa.

- Tottenham là đội khách được đánh giá cao nhất, khi Thomas Frank nhắm đến 3 điểm quý giá tại Burnley.

Thứ Bảy 24-1

West Ham tiếp Sunderland tại London Stadium, hy vọng nối tiếp chiến thắng phút bù giờ trước Tottenham – chấm dứt chuỗi 10 trận không thắng. West Ham chỉ thua 1/12 trận sân nhà gần nhất gặp Sunderland ở giải đấu cao nhất (thắng 9, hòa 2), và thắng cả 3 trận gần đây nhất. Sunderland muốn hoàn tất cú đúp chiến thắng trong mùa trước West Ham lần thứ hai (lần trước là 2010-11, khi West Ham xuống hạng). Đội bóng của Regis Le Bris cũng nhắm thắng 2 trận liên tiếp ở giải đấu – chỉ xảy ra lần thứ hai mùa này. Tuy nhiên, họ không thắng 6 trận sân khách gần nhất (hòa 3, thua 3). Trận này rất cân bằng, với xác suất hòa cao nhất vòng đấu: 26.6%. West Ham thắng 39.3%, Sunderland thắng 34.1%.

Tottenham được Opta đánh giá cao nhất trong các đội khách (46.9% thắng) khi làm khách Burnley. Thất bại trước West Ham khiến tương lai Thomas Frank bị đặt dấu hỏi, nhưng chiến thắng 2-0 trước Dortmund 10 người ở Champions League giữa tuần đã vực dậy tinh thần. Tottenham ghi trung bình 2.2 bàn/trận gặp Burnley ở Ngoại hạng Anh (41 bàn/19 trận), chỉ kém Hull City (2.3 bàn). Tuy nhiên, họ thua 4/8 trận gần nhất gặp đội cuối bảng (thắng 3, hòa 1), bao gồm trận thua West Ham tuần trước. Burnley bất bại 13 trận Ngoại hạng Anh gần nhất (hòa 4, thua 9), tệ nhất kể từ chuỗi 14 trận không thắng năm 1970.

Fulham (37.9%) và Brighton (35.7%) đều muốn trở lại đường thắng khi gặp nhau tại Craven Cottage. Fulham bất bại 5 trận sân nhà gặp Brighton ở Ngoại hạng Anh (thắng 4, hòa 1). Brighton chỉ thắng 1/11 trận gặp Fulham (hòa 5, thua 5), tỷ lệ thắng chỉ 9% – thấp nhất trước bất kỳ đối thủ nào họ gặp trên 2 lần.

Man City tiếp Wolves – cơ hội lý tưởng để Pep Guardiola lấy lại phong độ sau thất bại 1-3 trước Bodø/Glimt. Man City có chuỗi 4 trận không thắng ở Ngoại hạng Anh (hòa 3, thua 1), dài nhất kể từ thời Mark Hughes năm 2009 (7 trận hòa liên tiếp). Wolves bất bại 4 trận (thắng 1, hòa 3), kiếm 6 điểm – gấp đôi 22 trận trước đó (thắng 0, hòa 3, thua 19).

Man City thắng 9 trận sân nhà gần nhất gặp đội cuối bảng với tổng tỷ số 36-0. Siêu máy tính Opta cho City 77.4% thắng, Wolves chỉ 9.1%.

Liverpool làm khách Bournemouth ở trận muộn. Liverpool hòa 1-1 với Burnley vòng trước nhưng thắng 3-0 Marseille ở Champions League. Bournemouth thắng chỉ 1/13 trận gần nhất (hòa 6, thua 6), kém Wolves (6 điểm) và Burnley (4 điểm). Bournemouth thủng lưới 52 bàn trong 17 trận gặp Liverpool – ngang Man City.

Liverpool bất bại dài nhất giải (10 trận, hòa 6), trong đó 4 trận gần nhất năm 2026 đều hòa. Chỉ 2 đội từng có chuỗi hòa dài hơn đầu năm: Southampton 1995 (5) và Tottenham 1999 (6). Opta cho Liverpool 43.7% thắng, Bournemouth 31.1%, hòa 25.2%.

Chủ Nhật 25 tháng 1

Crystal Palace tiếp Chelsea ở derby London. Palace bất ổn sau khi HLV Oliver Glasner xác nhận rời đi cuối mùa, và vụ bán Marc Guehi cho Man City, Jean-Philippe Mateta yêu cầu chuyển nhượng, và Glasner chỉ trích tuyển mộ. Palace bất bại 7 trận (hòa 2, thua 5), dài thứ hai sau Burnley (13). Họ bất bại 16 trận gặp Chelsea (hòa 3 sau thua 13 liên tiếp).

Chelsea thắng Brentford trận đầu dưới tân HLV Liam Rosenior. Rosenior thắng trận đầu 2 trận Ngoại hạng Anh liên tiếp – kể từ Graham Potter năm 2022. Tỷ lệ trận này là: Chelsea thắng 40.5%, Palace 33.8%, hòa 25.7%.

Newcastle tiếp Aston Villa. Hai đội cách nhau 10 điểm, Newcastle bỏ lỡ cơ hội khi hòa 0-0 Wolves vòng trước. Newcastle bất bại 17 trận sân nhà gặp Villa (thắng 11, hòa 6), thắng 4 trận gần nhất tổng 13-1. Họ bất bại 8 trận sân nhà gần nhất (thắng 6, hòa 2), thắng 2 trận đầu năm 2026 sân nhà. Villa tịt ngòi 2 trận gần nhất (33 cú sút không có bàn). Tỷ lệ trận này là: Newcastle 39% thắng, Villa 34.5%, hòa 26.5%.

Arsenal tiếp Man United tại Emirates. Arsenal hòa 0-0 hai trận gần nhất, có thể thành 3 trận liên tiếp như West Ham 2015. Họ không để đối thủ sút trúng đích ở 2 trận đó, tổng 5 lần mùa này – chỉ kém Man City 2017-18 và 2019-20 (6 lần). Arsenal thắng 71.3%, Man United 12.3%.

Man United – dưới thời HLV mới Carrick sau khi Ruben Amorim bị sa thải – dẫn đầu giải về xG (4.81), cú sút (41), sút trúng đích (17), chênh lệch xG (+4.12) và chênh lệch cú sút (+27) từ khi Amorim ra đi. Họ vừa gây sốc khi hạ Man City vòng trước.

HỒ VIỆT