Đại thắng mùa Xuân năm 1975, với đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, mở ra kỷ nguyên mới: kỷ nguyên của hòa bình, độc lập, thống nhất và cả nước đi lên Chủ nghĩa xã hội.

Tiếp nối hào khí ấy, suốt hơn nửa thế kỷ qua (1975 – 2026), Thành phố Hồ Chí Minh đã không ngừng phát huy truyền thống cách mạng kiên cường. Vượt qua muôn vàn gian khó của những ngày đầu sau chiến tranh, bằng tinh thần năng động, sáng tạo và phương châm "Vì cả nước, cùng cả nước", Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố anh hùng đã phấn đấu bền bỉ, đạt được những thành tựu mang tầm vóc lịch sử, tạo chuyển biến mạnh mẽ trên mọi mặt của đời sống xã hội.

Năm 2026 đánh dấu cột mốc có ý nghĩa đặc biệt: Tròn nửa thế kỷ ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-7-1976 – 2-7-2026). Thiết thực chào mừng sự kiện trọng đại này, Báo Sài Gòn Giải Phóng trân trọng ra mắt Công trình báo chí dữ liệu: “50 năm Thành phố mang tên Bác - Rạng rỡ tên vàng: NHỮNG DẤU ẤN”.

Công trình là một sản phẩm báo chí số hiện đại và trực quan; tái hiện 50 sự kiện, hoạt động tiêu biểu, qua đó khắc họa bức tranh toàn cảnh về sự chuyển mình kỳ diệu của Thành phố qua các giai đoạn lịch sử.

Thông qua công trình này, Báo Sài Gòn Giải Phóng tiếp tục khẳng định vai trò là cơ quan ngôn luận, người đồng hành thủy chung, ghi dấu và phản ánh chân thực từng bước đi lịch sử của Thành phố trong suốt nửa thế kỷ qua.

Báo Sài Gòn Giải Phóng trân trọng cảm ơn Thông tấn xã Việt Nam, Kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam, Báo Tuổi Trẻ, Lực lượng Thanh niên xung phong TPHCM, Công viên phần mềm Quang Trung cùng các cơ quan, đơn vị đã hỗ trợ, chia sẻ hình ảnh và phim tư liệu, góp phần hoàn thiện công trình.

Khép lại quá khứ để mở hướng tương lai, công trình góp phần khơi dậy niềm tự hào sâu sắc, tiếp thêm động lực và khát vọng cho thế hệ hôm nay cùng chung tay xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình.