Những năm đầu sau giải phóng, Thành phố Hồ Chí Minh bước vào một thử thách rất cụ thể: lo cái ăn cho khoảng 4 triệu người dân thành phố. Cách Đồng bằng sông Cửu Long không xa, nhưng có lúc gạo vẫn không về được thành phố theo đường lưu thông bình thường.

Điểm nghẽn nằm ở cơ chế giá. Theo quy định, lúa được thu mua với giá 0,52 đồng/kg, trong khi giá thị trường cao hơn nhiều lần. Nông dân không muốn bán theo giá cũ; thành phố thì đứng trước áp lực thiếu lương thực.

Trong tình thế ấy, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Kiệt chỉ đạo Công ty Lương thực Thành phố tìm cách đưa gạo về cho dân. Bà Nguyễn Thị Ráo, tức Ba Thi, khi ấy là Giám đốc Công ty Lương thực Thành phố, đã dùng danh nghĩa cá nhân mua lúa của nông dân theo “giá thỏa thuận” 2,5 đồng/kg. Gạo sau đó được đưa về Thành phố Hồ Chí Minh, bán theo giá kinh doanh, tính đủ giá mua thực tế, chi phí xay xát, vận chuyển và thặng số thương nghiệp.

Các anh hùng, dũng sĩ miền Nam ra thăm Bác Hồ năm 1969 (bà Ba Thi bìa trái). Ảnh tư liệu Các anh hùng, dũng sĩ miền Nam ra thăm Bác Hồ năm 1969 (bà Ba Thi bìa trái). Ảnh tư liệu

Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Trường Chinh vào thăm bà Ba Thi và tham quan mô hình đổi mới ở Công ty Lương thực TP.HCM năm 1985. Ảnh Gia đình cung cấp Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Trường Chinh vào thăm bà Ba Thi và tham quan mô hình đổi mới ở Công ty Lương thực TP.HCM năm 1985. Ảnh Gia đình cung cấp

Bí thư Võ Văn Kiệt (thứ hai từ phải qua) và bà Ba Thi, ông Lữ Minh Châu. Ảnh Gia đình cung cấp Bí thư Võ Văn Kiệt (thứ hai từ phải qua) và bà Ba Thi, ông Lữ Minh Châu. Ảnh Gia đình cung cấp

Động thái “phá giá” này không chỉ cứu đói cho 4 triệu dân thành phố mà còn tạo hiệu ứng domino: giá lúa khắp đồng bằng Nam bộ tăng lên 2,5 đồng/kg, khiến cho giá chỉ đạo 0,52 đồng/kg trở nên lỗi thời. Chẳng bao lâu sau, làn sóng này lan rộng ra cả nước, phá vỡ cơ chế giá nghĩa vụ.

Chính sự linh hoạt và sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm đó đã giúp Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ trụ vững mà còn vươn lên, đóng góp lớn vào sự phát triển không ngừng của đất nước.