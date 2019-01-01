Sáng 30-4-1975, quân ta đồng loạt đánh chiếm các mục tiêu trong thành phố. Đúng 11 giờ 30 ngày 30-4-1975 lịch sử, lá cờ của Quân giải phóng tung bay trên nóc Dinh Độc Lập. Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện. Thành phố Sài Gòn - Gia Định hoàn toàn giải phóng.
Sau những diễn biến mau lẹ trên chiến trường, ngày 6-4 -1975, Bộ Chính trị quyết định thành lập Bộ Tư lệnh chiến dịch giải phóng Sài Gòn.
Ngày 14-4-1975, Bộ Chính trị phê chuẩn đề nghị của Bộ Tư lệnh chiến dịch về việc để chiến dịch mang tên Chiến dịch Hồ Chí Minh.
Ngày 12-4-1975, Ban Thường vụ Thành ủy Sài Gòn - Gia Định ra chỉ thị hướng dẫn các cấp đảng bộ những việc cần làm ngay trong các giai đoạn trước, trong và sau khi thành phố được giải phóng, với tinh thần “Thời cơ 20 năm chỉ có một lần!”.
Sáng 30-4-1975, toàn thành phố đã có 107 điểm nổi dậy và đến trưa 30-4-1975, cờ sao tung bay trên khắp phố phường cho tới khi cờ chiến thắng tung bay trên nóc Dinh Độc Lập
Trong chiến thắng vĩ đại đó, Đảng bộ và quân, dân Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định đã có phần đóng góp công sức rất xứng đáng. Lực lượng vũ trang và lực lượng chính trị thành phố đã hiệp đồng chặt chẽ với quân chủ lực (5 quân đoàn), cùng với lực lượng yêu nước kết hợp tiến công, nổi dậy nhịp nhàng.
“Do kết hợp đúng đắn và tuyệt đẹp giữa tổng tiến công và nổi dậy của quần chúng, chúng ta đã giải phóng và tiếp quản thành phố gần như nguyên vẹn”
Đồng chí NGUYỄN VĂN LINH
Nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM
11 giờ 30 phút
Lá cờ Giải phóng tung bay trên nóc Dinh Độc Lập
107 điểm nổi dậy
Quần chúng nhân dân nổi dậy trong sáng 30-4-1975
5 quân đoàn chủ lực
Hiệp đồng với lực lượng chính trị và vũ trang tại chỗ
Ngày 7-5-1975, Ủy ban Quân quản Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức ra mắt đồng bào. Đây là cơ quan quyền lực cao nhất đầu tiên của nhân dân thành phố sau ngày giải phóng, nhận nhiệm vụ tiếp quản, ổn định tình hình và chuẩn bị cho việc chuyển sang chính quyền cách mạng.
Công việc dồn đến cùng lúc. Các cơ sở quân sự, hành chính, kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế phải được tiếp quản; tàn binh bị truy lùng, vũ khí được thu hồi, các hoạt động gây rối bị trấn áp. Người thiếu đói cần được cứu tế, những cơ sở phục vụ đời sống phải sớm hoạt động trở lại, việc làm phải được sắp xếp, chính quyền cơ sở phải được củng cố.
Ủy ban Quân quản không chỉ dựa vào lực lượng vũ trang. Việc giữ gìn an ninh, ổn định đời sống và xây dựng chính quyền còn có sự tham gia trực tiếp của các đoàn thể và đông đảo người dân. Một đô thị từng là trung tâm đầu não của chính quyền cũ dần trở lại nhịp sống trong một trật tự mới.
Sáng 15-5-1975, quảng trường trước Dinh Độc Lập đón 1,5 triệu đồng bào dự cuộc mít tinh mừng chiến thắng. Người dân từ nhiều ngả đường đổ về, mang theo cờ Tổ quốc, cờ Giải phóng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các đoàn diễu binh, diễu hành nối nhau qua lễ đài. Chỉ nửa tháng sau ngày toàn thắng, thành phố đã có một ngày hội lớn giữa lúc công việc tiếp quản vẫn còn bộn bề.
Đầu năm 1976, khi tình hình đã tương đối ổn định, Ủy ban Quân quản bàn giao nhiệm vụ. Ngày 24-1-1976, Ủy ban Nhân dân cách mạng Thành phố Sài Gòn - Gia Định do đồng chí Võ Văn Kiệt làm Chủ tịch chính thức ra mắt nhân dân tại Nhà hát Lớn. Từ đây, bộ máy chính quyền cách mạng từ thành phố đến cơ sở đi vào hoạt động, bắt tay khôi phục sản xuất và ổn định đời sống.
“Chúng ta đã từng bước ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội, bảo đảm các sinh hoạt và hoạt động bình thường của nhân dân thành phố, đưa tình hình thành phố đi vào chiều hướng ngày càng ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho việc từng bước ổn định đời sống quần chúng, bắt tay vào việc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở thành phố”
Đồng chí VÕ VĂN KIỆT
Phó Chủ tịch Ủy ban Quân quản, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cách mạng TPHCM
7-5-1975
Ủy ban Quân quản Thành phố Sài Gòn - Gia Định ra mắt
443.360 người
Thuộc quân đội, chính quyền và các tổ chức của chế độ cũ đăng ký trình diện
Trên 300.000 người
Được phục hồi quyền công dân vào đầu tháng 4-1976
24-1-1976
Ủy ban Nhân dân cách mạng ra mắt nhân dân
Từ ngày 15 đến
21-11-1975
Hội nghị Hiệp thương Chính trị thống nhất Tổ quốc
25-4-1976
Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung
98,77%
Tỷ lệ cử tri cả nước đi bầu
492 đại biểu
Được bầu vào Quốc hội khóa VI ngay vòng đầu
Ngày 2-7-1976, Quốc hội đã nhất trí thông qua 6 nghị quyết quan trọng, trong đó Nghị quyết về tên nước, Quốc kỳ, Quốc huy, Thủ đô và Quốc ca của nước Việt Nam thống nhất được thông qua đầu tiên.
Tiếp đó là các Nghị quyết: Tên gọi của khóa Quốc hội được bầu trong cuộc tổng tuyển cử ngày 25-4-1976; Tổ chức và hoạt động của Nhà nước trong khi chưa có hiến pháp mới; Thành lập Ủy ban Dự thảo Hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Thành lập các Ủy ban của Quốc hội; Chính thức đặt tên Thành phố Sài Gòn - Gia Định là Thành phố Hồ Chí Minh.
Với thành phố, đó không chỉ là một quyết định hành chính, mà là sự hội tụ của tình cảm, niềm tin và lòng biết ơn.
Từ nhiều năm trước ngày toàn thắng, trong lòng đồng bào miền Nam, tên Bác đã là điểm tựa tinh thần, là lời hẹn ngày thống nhất.
Tên gọi ấy cũng đặt lên thành phố một trách nhiệm lớn: Thành phố mang tên Bác phải xứng đáng với truyền thống cách mạng, với niềm tin của cả nước.
Từ đây, hành trình phát triển của thành phố không chỉ được đo bằng quy mô kinh tế hay hạ tầng, mà còn bằng cách thành phố gìn giữ phẩm chất nhân văn, năng động và luôn đi đầu vì cả nước.
Ngày 2-7-1976, Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Thành phố Hồ Chí Minh
Cụ Lê Thị Dưỡng (86 tuổi, đường Lý Thường Kiệt, TP.Huế), già yếu vẫn nhờ người cõng đến hòm phiếu tham gia bầu cử Quốc hội khoa VI (25/4/1976). Ảnh: SỸ THÁI/TTXVN
Cụ Lê Thị Dưỡng (86 tuổi, đường Lý Thường Kiệt, TP.Huế), già yếu vẫn nhờ người cõng đến hòm phiếu tham gia bầu cử Quốc hội khoa VI (25/4/1976). Ảnh: SỸ THÁI/TTXVN
Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa VI đã thông qua Nghị quyết về tên nước, quốc kỳ, quốc huy, quốc ca và tổ chức Nhà nước khi chưa có Hiến pháp mới (1976). Ảnh: TTXVN
Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa VI đã thông qua Nghị quyết về tên nước, quốc kỳ, quốc huy, quốc ca và tổ chức Nhà nước khi chưa có Hiến pháp mới (1976). Ảnh: TTXVN
Ngày 23/4/1976, hàng vạn nhân dân thành phố Sài Gòn (từ 2/7/1976 được đổi tên là TP Hồ Chí Minh) mít tinh chào mừng ngày bau cử Quốc hội thống nhất đất nước. Ảnh: HUY HOANG/TTXVN
Ngày 23/4/1976, hàng vạn nhân dân thành phố Sài Gòn (từ 2/7/1976 được đổi tên là TP Hồ Chí Minh) mít tinh chào mừng ngày bau cử Quốc hội thống nhất đất nước. Ảnh: HUY HOANG/TTXVN
Từ ngày 2-7-1976 Chính thức lấy tên nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Từ ngày 2-7-1976 Chính thức lấy tên nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Quốc hội nhất trí lấy tên nước ta là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Ảnh: TƯ LIỆU
Quốc hội nhất trí lấy tên nước ta là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Ảnh: TƯ LIỆU
2-7-1976
Quốc hội quyết định đặt tên Thành phố Sài Gòn - Gia Định là Thành phố Hồ Chí Minh
Quốc hội khóa VI
Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam thống nhất
Đổi tên nước
Quốc hội đổi tên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thành nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Sáng 28-3-1976, tại sân vận động Thống Nhất, hơn 20.000 đoàn viên, thanh niên thành phố tham gia Ngày hội Thanh niên ra quân lao động sản xuất.
Tại Ngày hội, hơn 10.000 thanh niên thành phố trong đội hình Tổng đội Thanh niên xung phong Thành đoàn và Tổng đội Thanh niên xung phong xây dựng kinh tế mới đã làm l