Sáng 30-4-1975, quân ta đồng loạt đánh chiếm các mục tiêu trong thành phố. Đúng 11 giờ 30 ngày 30-4-1975 lịch sử, lá cờ của Quân giải phóng tung bay trên nóc Dinh Độc Lập. Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện. Thành phố Sài Gòn - Gia Định hoàn toàn giải phóng.

Your browser does not support this video

Chiến sĩ Bùi Quang Thận (cầm cờ, phía trước) cùng 3 chiến sĩ của Quân đoàn 2 - Binh đoàn Hương Giang tiến vào cắm cờ trên nóc Phủ Tổng thống Ngụy quyền Sài Gòn lúc 11 giờ 30 phút ngày 30-4-1975. Ảnh: VŨ TẠO - TTXVN Chiến sĩ Bùi Quang Thận (cầm cờ, phía trước) cùng 3 chiến sĩ của Quân đoàn 2 - Binh đoàn Hương Giang tiến vào cắm cờ trên nóc Phủ Tổng thống Ngụy quyền Sài Gòn lúc 11 giờ 30 phút ngày 30-4-1975. Ảnh: VŨ TẠO - TTXVN

Sau những diễn biến mau lẹ trên chiến trường, ngày 6-4 -1975, Bộ Chính trị quyết định thành lập Bộ Tư lệnh chiến dịch giải phóng Sài Gòn.

Ngày 14-4-1975, Bộ Chính trị phê chuẩn đề nghị của Bộ Tư lệnh chiến dịch về việc để chiến dịch mang tên Chiến dịch Hồ Chí Minh.

Ngày 12-4-1975, Ban Thường vụ Thành ủy Sài Gòn - Gia Định ra chỉ thị hướng dẫn các cấp đảng bộ những việc cần làm ngay trong các giai đoạn trước, trong và sau khi thành phố được giải phóng, với tinh thần “Thời cơ 20 năm chỉ có một lần!”.

Sáng 30-4-1975, toàn thành phố đã có 107 điểm nổi dậy và đến trưa 30-4-1975, cờ sao tung bay trên khắp phố phường cho tới khi cờ chiến thắng tung bay trên nóc Dinh Độc Lập

Trong chiến thắng vĩ đại đó, Đảng bộ và quân, dân Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định đã có phần đóng góp công sức rất xứng đáng. Lực lượng vũ trang và lực lượng chính trị thành phố đã hiệp đồng chặt chẽ với quân chủ lực (5 quân đoàn), cùng với lực lượng yêu nước kết hợp tiến công, nổi dậy nhịp nhàng.