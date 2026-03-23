Sunderland hạ gục Newcastle trong trận derby Tyne-Wear

Sunderland đã làm trầm trọng thêm một tuần tồi tệ đối với Newcastle khi bàn thắng ở phút 90 của Bryan Brobbey đã giúp đội khách giành chiến thắng 2-1 trong trận derby Tyne-Wear hôm Chủ nhật.

Bryan Brobbey ghi bàn quyết định cho Sunderland ở phút 90

Bị Barcelona đánh bại 7-2 và bị loại khỏi Champions League giữa tuần, hy vọng giành vé dự cúp châu Âu mùa giải tới của Newcastle đã bị ảnh hưởng sau khi Sunderland ghi chiến thắng ngược dòng. Một thất bại nữa trước đối thủ cùng thành phố sẽ càng khiến Chích chòe đau lòng hơn khi Mèo đen kéo dài chuỗi trận bất bại kỷ lục của CLB trước Newcastle lên 11 trận. Chiến thắng của Sunderland cũng giúp họ vươn lên vị trí thứ 11 và vượt qua Newcastle trên bảng xếp hạng.

Trong lần gặp nhau đầu tiên giữa hai đội tại St. James' Park sau 10 năm, tưởng chừng như Newcastle cuối cùng cũng sắp trả thù được phần nào. Anthony Gordon đưa đội bóng của Eddie Howe dẫn trước ở phút thứ 10 sau khi Nick Woltemade trừng phạt Sunderland trong một pha triển khai bóng từ phía sau.

Sven Botman cũng sút trúng cột dọc ngay trước giờ nghỉ. Nhưng lịch thi đấu dày đặc trong những tháng gần đây đã ảnh hưởng đến Newcastle sau giờ nghỉ. Chemsdine Talbi ghi bàn thắng quyết định từ cự ly gần để khởi đầu cho cuộc lội ngược dòng của Sunderland sau khi Newcastle không thể phá bóng khỏi một quả phạt góc ngay trước phút thứ 60. Malick Thiaw đã đưa bóng vào lưới Newcastle 15 phút trước khi trận đấu kết thúc, nhưng bàn thắng bị từ chối vì Jabob Murphy phạm lỗi việt vị. Sau đó, Brobbey càng làm tăng thêm nỗi đau cho Newcastle khi được Enzo Le Fee chuyền bóng và dứt điểm cận thành ghi bàn.

Những tiếng la ó vang lên khắp sân St. James' Park khi trận đấu kết thúc, nhưng các cổ động viên đến sân khách đã ăn mừng cuồng nhiệt sau khi Sunderland giành chiến thắng kép trước đối thủ được Saudi Arabia hậu thuẫn trong mùa giải đầu tiên trở lại giải đấu hàng đầu sau 9 năm.

Không đội bóng nào ở 5 giải đấu hàng đầu châu Âu thi đấu nhiều trận hơn đội bóng của Howe mùa này, nhưng chiến dịch của họ đang có nguy cơ kết thúc một cách nhạt nhẽo. Những thất bại của Liverpool và Chelsea vào thứ Bảy đã mở ra cơ hội cho Newcastle trở lại cuộc đua giành vị trí trong top 5. Nhưng họ vẫn kém vị trí thứ năm 7 điểm và đang phải chiến đấu để giành suất tham dự Europa League hoặc Conference League mùa giải tới.

Một chiến thắng vang dội đã bị lu mờ bởi một báo cáo về hành vi phân biệt chủng tộc nhắm vào Lutsharel Geertruida, điều này đã khiến trận đấu bị tạm dừng trong hiệp hai. Ban tổ chức Premier League cho biết một cuộc điều tra đầy đủ sẽ được tiến hành sau khi hậu vệ người Hà Lan báo cáo vụ việc cho các quan chức.

HOÀNG HÀ