Sụt lở khai trường khai thác than ở TP Cẩm Phả, nhiều công nhân thương vong, mất tích

Sáng 22-12, cơ quan chức năng TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh đã thông tin chính thức về vụ tai nạn lao động xảy ra ở khai trường Công ty Than Cọc Sáu ở TP Cẩm Phả làm nhiều công nhân thương vong và mất tích.

Theo UBND TP Cẩm Phả, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 18 giờ 30 phút tại khu vực moong (mức -270m) của Công ty Than Cọc Sáu. Khi công nhân đang làm việc thì đã xảy ra sự cố sụt lở tầng khai thác làm 1 công nhân tử vong, 6 công nhân bị thương và 1 công nhân mất tích. Qua xác minh, công nhân tử vong là anh L.T.T (sinh năm 1988) và công nhân mất tích là anh H.T.H (sinh 1976) đều là công nhân vận hành máy xúc thủy lực, có hộ khẩu thường trú ở phường Cẩm Phú, TP Cẩm Phả.

Lực lượng chức năng của Công ty Than Cọc Sáu và TP Cẩm Phả nỗ lực tìm kiếm công nhân mất tích sau vụ sụt lở

Ngay khi xảy ra sự cố, lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam đã đến hiện trường cùng lãnh đạo Công ty Than Cọc Sáu chỉ đạo trực tiếp công tác cứu hộ cứu nạn. Đội cứu hộ Công ty Than Cọc Sáu đã tổ chức cứu đưa những người bị thương đến Bệnh viện đa khoa Cẩm Phả để cấp cứu điều trị. Đêm tối và trời rất lạnh khiến công tác cứu hộ, cứu nạn gặp nhiều khó khăn nhưng lực lượng chức năng vẫn nỗ lực tập trung nhân lực, thiết bị tổ chức tìm kiếm công nhân mất tích và khắc phục sự cố sụt lở.

Nhiều phương tiện và lực lượng đã được huy động tới hiện trường vụ sụt lở để xử lý hậu quả

Lãnh đạo UBND TP Cẩm Phả trực tiếp tới hiện trường để chỉ đạo công tác cứu hộ tìm kiếm nạn nhân và thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân. Đồng thời chỉ đạo Bệnh viện đa khoa khu vực Cẩm Phả tập trung nhân lực và điều kiện y tế tốt nhất để cấp cứu, điều trị cho các công nhân bị thương.

Đến sáng nay, các lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm anh H.T.H bị mất tích.

MINH KHANG