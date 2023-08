Tác động của biến đổi khí hậu gia tăng lên châu Á

Các hiện tượng thời tiết cực đoan, từ hạn hán đến lũ lụt quy mô lớn đang cho thấy các tác động khác của biến đổi khí hậu đang gia tăng ở châu Á. Một số nước đang chủ động các giải pháp cân đối và thắt chặt xuất khẩu để đảm bảo an ninh lương thực.

Mưa bão, lũ lụt liên tục

Ngày 31-7, chính quyền tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc đã kích hoạt ứng phó khẩn cấp mức độ 4 đối với bão và lũ lụt, khi cơn bão mới hình thành mang tên Khanun tiến sát vào khu vực ven biển nơi đây và có thể mạnh lên thành siêu bão.

Tân Hoa xã dẫn lời các chuyên gia khí tượng cho biết nước biển dâng do bão Khanun sẽ ảnh hưởng đến các khu vực duyên hải tỉnh Chiết Giang đến ngày 3-8. Theo trang dự báo thời tiết weather.com.cn, nhiều khả năng bão Khanun sẽ gây ra sạt lở đất từ trưa đến đêm 2-8.

Trong khi đó, báo Manila Times cho biết bão Khanun đang di chuyển theo hướng Tây Bắc với sức gió mạnh nhất ở tâm bão là 95km/giờ và gió giật 115km/giờ.

Dự báo, bão Khanun sẽ đổi hướng, di chuyển theo hướng Tây Bắc, đi qua gần đảo Okinawa của Nhật Bản vào sáng 2-8.

Nhiều khu vực của Philippines vẫn chìm trong biển nước khi mưa lớn tiếp tục trút xuống ngay cả sau khi siêu bão Doksuri đã đi qua.

Ngày 31-7, Hội đồng quản lý và giảm thiểu rủi ro thiên tai quốc gia Philippines thông báo số người thiệt mạng vì lũ lụt và lở đất do siêu bão Doksuri gây ra tại nước này đã tăng lên 25 người, ít nhất 20 người khác vẫn đang mất tích.

Tại Phnom Penh, mưa lớn kéo dài khiến lực lượng chức năng Campuchia phải phong tỏa một số khu vực trên tuyến quốc lộ 4 do có những khu vực ngập sâu, gây ảnh hưởng tới giao thông. Tại Hàn Quốc, Bộ Nội vụ và An toàn bắt đầu kích hoạt Ủy ban phòng chống thiên tai và quản lý an toàn Trung ương trong bối cảnh Seoul và một số khu vực khác được cảnh báo có mưa lớn.

Tác động tiềm ẩn của El Nino

Các hiện tượng thời tiết cực đoan, từ hạn hán đến lũ lụt quy mô lớn và các tác động khác của biến đổi khí hậu đang gia tăng ở châu Á. Theo Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO), những điều này chắc chắn ảnh hưởng đến an ninh lương thực và hệ sinh thái của châu lục.

Do lo ngại tác động tiềm ẩn của hiện tượng thời tiết El Nino đến mùa vụ và các nhà cung cấp, nhiều quốc gia ghi nhận tình trạng các cửa hàng buộc phải điều chỉnh giá sản phẩm và giới hạn lượng gạo cung cấp, trong bối cảnh người dân, chủ yếu là cộng đồng gốc Nam Á, đua nhau tích trữ gạo.

Những tuần qua, giá gạo trên thị trường châu Á đồng loạt tăng, trong đó giá gạo Ấn Độ chạm mức cao nhất của 5 năm sau khi chính phủ nước này cấm xuất khẩu gạo vì mùa màng thiệt hại đáng kể do mưa lớn. Theo THX, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) cũng đã áp đặt lệnh cấm xuất khẩu và tái xuất khẩu gạo trong 4 tháng.

Tại Bangladesh, cơ quan quản lý gạo (Mokbul) của Bangladesh cho biết thị trường hiện đang thiếu gạo lứt vì đang trái vụ dẫn đến nguồn cung khan hiếm và giá cả tăng cao.

Bangladesh đã thông báo mở rộng chương trình bán gạo trợ cấp cho người nghèo từ tháng 7, để hỗ trợ họ vượt qua ảnh hưởng bởi giá lương thực tăng.