Tại sao số trận thắng trên sân nhà ở giải Ngoại hạng Anh lại giảm xuống mức thời COVID?

Trong kỷ nguyên Ngoại hạng Anh, mùa giải Anh 2020-21 có cả tỷ lệ các trận đấu kết thúc bằng chiến thắng trên sân nhà thấp nhất từ ​​trước đến nay (37,9%) và tỷ lệ chiến thắng trên sân khách cao nhất từ ​​trước đến nay (40,3%).

Hiện tại chưa thực sự trở lại với những cấp độ đó, nhưng mùa giải 2024-25 chứng kiến ​​ít chiến thắng trên sân nhà hơn bất kỳ mùa giải Ngoại hạng Anh nào khác ngoài chiến dịch bị COVID tấn công.

Tuần vừa qua, ​​sáu trong 10 trận đấu Premier League giành chiến thắng bởi đội khách và chỉ có hai trận thắng bởi đội chủ nhà, khiến chỉ có 39,0% số trận đấu trong mùa giải 2024-25 được đội chủ nhà giành chiến thắng. Đây là tỷ lệ thấp thứ hai trong bất kỳ mùa giải nào trong kỷ nguyên Premier League và là tỷ lệ thấp nhất từ ​​trước đến nay khi có người hâm mộ trên khán đài.

Một chi tiết khác: lần đầu tiên trong lịch sử Premier League mà chín đội khách đều ghi được ít nhất hai bàn thắng. Vì vậy, với việc các đội khách thi đấu tốt và chiến thắng trên sân nhà ít xảy ra hơn bất kỳ mùa giải nào khác ngoài thời kỳ COVID, thật dễ hiểu khi chúng ta tự hỏi tại sao điều này lại xảy ra.

Trong suốt kỷ nguyên Premier League, 45,8% số trận đấu đã được đội chủ nhà giành chiến thắng (5.779 trong số 12.624 trận đấu). Đã có một số mùa giải - bao gồm cả mùa giải gần đây nhất là 2022-23 (48,4%) - khi tỷ lệ các đội chủ nhà giành chiến thắng đã tăng lên gần hoặc thậm chí trên 50%.

Biểu đồ tỷ lệ thắng của đội chủ nhà

Rõ ràng, lợi thế sân nhà là có thật, là yếu tố chính quyết định kết quả của các trận đấu Ngoại hạng Anh. Điều này có thể thấy từ mùa giải 2020-21 bị ảnh hưởng bởi COVID đã chứng minh khá tốt rằng người hâm mộ là một phần quan trọng của lý do đó.

Vậy tại sao số trận thắng trên sân nhà lại giảm trong mùa giải này?

Đầu tiên, chúng ta vẫn chưa trải qua 22 vòng đấu trọn vẹn trong mùa giải gồm 38 vòng, vì vậy có khả năng những con số này sẽ trở lại gần với giá trị trung bình hơn khi tiến sâu hơn vào mùa giải. Một điểm nữa là có rất ít kỷ lục sân nhà rất tốt trong mùa giải này. Có rất ít sân có vẻ như là pháo đài.

Arsenal là đội duy nhất vẫn bất bại trên sân nhà, nhưng họ cũng đã hòa bốn trong số 11 trận đấu của mình. Và họ còn một chuỗi trận sân nhà khó khăn nữa, khi phải tiếp đón bốn trong số sáu đội khác trong top bảy hiện tại, vì vậy thành tích sân nhà của họ có thể còn tệ hơn nữa.

Liverpool , Aston Villa và Brighton đều chỉ thua một trận sân nhà, nhưng thành tích của họ trên sân nhà đều không ổn định, lần lượt thắng 7/10, 6/11 và 3/10 trận sân nhà cho đến nay.

Vào giữa tháng 12, Brentford có thành tích sân nhà tốt nhất tại Premier League, thắng bảy và hòa một trong tám trận tại Gtech. Tuy nhiên, kể từ đó, họ đã phải đối mặt với ba đội đứng đầu mùa giải trước và đội bóng gây bất ngờ của mùa giải này, Nottingham Forest . Họ đã thua ba và không thắng trận nào trong bốn trận đó.

Ngoài ra còn có một số đội bóng có thể được coi là đặc biệt mạnh, đặc biệt là trên sân nhà, nhưng lại có mùa giải vô cùng tệ hại. Manchester City là đội bóng nổi bật nhất trong số đó, với nhà vô địch sa sút kém 12 điểm so với đội dẫn đầu bảng xếp hạng, chỉ giành được 6 trận có điểm trong số 10 trận sân nhà. Trong khi đó, Manchester United và Tottenham đang trải qua mùa giải thực sự tồi tệ và không có lý do gì để bất kỳ đội nào phải sợ chơi tấn công họ.

Các đội khách đang chơi tốt hơn bao giờ hết. Tỷ lệ sở hữu bóng trung bình của các đội khách cao hơn trong mùa giải 2024-25 so với bất kỳ mùa giải Ngoại hạng Anh nào khác, ở mức trung bình là 49,6%. Trước đây, các đội sẽ di chuyển đến sân khách, sẽ chơi thận trọng và hy vọng sẽ giành được thứ gì đó. Ngày nay, các đội không thay đổi cách chơi của họ nhiều như vậy dựa trên việc họ chơi trên sân nhà hay sân khách. Điều đó có nghĩa là các đội chơi theo cách họ vẫn làm khi chơi trên sân khách và do đó có nhiều khả năng chơi tốt và giành được kết quả.

Các đội khách cũng trung bình có nhiều lần chạm bóng hơn trong vòng cấm đối phương (25,5 lần mỗi trận) so với bất kỳ mùa giải Ngoại hạng Anh nào khác được ghi nhận (kể từ mùa giải 2006-07), trong khi 4,4 cú sút trúng đích mỗi trận mà chúng ta thấy từ các đội khách trong mùa giải này là cao thứ hai được ghi nhận, chỉ thấp hơn một chút so với 4,45 mỗi trận trong mùa giải 2023-24. Số bàn thắng dự kiến ​​cho các đội khách đạt mức cao nhất (1,4 mỗi trận) được ghi nhận (kể từ mùa giải 2016-17).

Điều này có nghĩa là các đội khách đang ghi được nhiều bàn thắng hơn bao giờ hết trong kỷ nguyên Premier League, trung bình 1,5 bàn mỗi trận. Nhìn chung, ngày càng có nhiều bàn thắng được ghi ở Premier League, một phần là do các trận đấu dài hơn do có thêm thời gian bù giờ nhờ các chỉ thị mới nhằm chống lãng phí thời gian. Có lẽ tình cờ là các đội khách cảm nhận được nhiều bàn thắng hơn trong mùa giải này so với đội chủ nhà.

Những bàn thắng thêm đó đang giúp các đội khách biến trận hòa thành chiến thắng, như Liverpool đã làm trước Brentford vào thứ Bảy, hoặc biến thất bại thành trận hòa, như Aston Villa đã làm sau đó trong ngày trước Arsenal .

Có vẻ như ít sợ phải đến những sân đấu lớn hơn trước đây. Sân St James' Park của Newcastle không còn là thế lực đáng sợ như trước nữa, nổi bật là chiến thắng ấn tượng 4-1 của Bournemouth tại đây vào cuối tuần này.

Nói rằng các đội không sợ đến Old Trafford là một cách nói giảm nói tránh. Nhiều người thích thú với điều đó. "Tôi không ngạc nhiên", huấn luyện viên Brighton Fabian Hürzeler nói sau khi đội của ông giành chiến thắng trên sân khách trước Man Utd vào Chủ Nhật. Man United đã thua nhiều hơn trong 12 trận mở màn trên sân nhà của mùa giải này (6 trận) so với bất kỳ mùa giải nào khác kể từ năm 1893-94.

Việc có nhiều chiến thắng sân khách càng khiến cho Premier League về cơ bản đang trở nên ngày càng khó đoán hơn.

Nhưng liệu người hâm mộ có đóng góp gì không? Nếu mùa giải COVID chứng minh rằng người hâm mộ cần giúp các đội giành chiến thắng, có lẽ đáng để cân nhắc nếu họ không làm đủ trong mùa giải này. Những hội CĐV như Man City, Man United và Spurs có thể đang phải vật lộn để tạo ra bầu không khí thù địch khi biết rằng không có nhiều cơ hội chiến thắng và quá ít thứ để chơi. Người hâm mộ Arsenal có thể mất niềm tin vào Mikel Arteta khi khoảng cách với Liverpool ở đầu bảng ngày càng lớn. Không khí thoải mái tại Emirates mùa giải này ít hơn so với vài năm trở lại đây.

Hoặc có lẽ điều đó đang đánh giá quá cao tác động của người hâm mộ. Nhiều khả năng là tất cả những yếu tố này đã kết hợp lại để tạo nên một cơn bão hoàn hảo, khiến chiến thắng trên sân khách trở thành cảnh tượng phổ biến hơn. Vẫn chưa rõ liệu đây có phải là xu hướng sẽ tiếp tục hay chỉ là một mùa giải kỳ lạ, đơn lẻ, giống như chính chiến dịch thời COVID.

LONG KHANG