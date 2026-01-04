Pháp luật

An ninh - trật tự

Tài xế xe đầu kéo dương tính với ma túy

SGGPO

Ngày 4-1, Trạm CSGT Đồng Phú, Phòng CSGT, Công an tỉnh Đồng Nai đã lập biên bản vi phạm hành chính và bàn giao một tài xế có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy cho Công an xã Đồng Tâm để xử lý theo thẩm quyền.

Tài xế xe đầu kéo trên quốc lộ 14 bị phát hiện dương tính với ma túy. Ảnh: CATĐN
Tài xế xe đầu kéo trên quốc lộ 14 bị phát hiện dương tính với ma túy. Ảnh: CATĐN

Theo đó, thông qua fanpage Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đồng Nai tiếp nhận phản ánh của người dân về việc một tài xế xe ô tô đầu kéo có dấu hiệu sử dụng chất ma túy khi điều khiển phương tiện lưu thông trên tuyến quốc lộ 14.

Khoảng 8 giờ 25 phút cùng ngày, tại Km948, quốc lộ 14, tổ công tác phát hiện tài xế H.V.H. (41 tuổi, ngụ tỉnh Nghệ An) điều khiển xe đầu kéo biển số 50H-293.xx kéo theo rơ móc 50RM-127.xx nên ra hiệu dừng phương tiện để kiểm tra.

Qua đó, phát hiện tài xế H. dương tính với chất ma túy đá.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính và bàn giao tài xế cho công an xã xử lý theo quy định.

Ngoài vụ việc nêu trên, trong những ngày đầu năm 2026, Công an tỉnh Đồng Nai cũng phát hiện 2 tài xế lái mô tô dương tính với ma túy và bàn giao cho lực lượng chức năng.

PHÚ NGÂN

Từ khóa

H.V.H. Quốc lộ 14 Công an tỉnh Đồng Nai Đầu kéo Fanpage Phòng Cảnh sát giao thông Dương tính Tài xế Ma túy

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn