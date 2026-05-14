Tấm vé World Cup và hành trình của những người trẻ không biết sợ

Tiếng còi mãn cuộc vang lên tại Saudi Arabia trong đêm 13 rạng sáng 14-5, và lần đầu tiên trong lịch sử, bóng đá Việt Nam có đại diện ở một kỳ FIFA U17 World Cup. Không phải ngẫu nhiên. Không phải may mắn. Đó là thành quả của một hành trình được chuẩn bị kỹ lưỡng — và được thực thi bằng bản lĩnh.

Thắng 17, thua 1 — và đứng dậy từ thất bại duy nhất

Trong 18 trận gần nhất, U17 Việt Nam chỉ để thua một lần. Con số đó đã nói lên rất nhiều về chất lượng của tập thể này trước khi bàn đến bất kỳ điều gì khác. Riêng tại vòng chung kết U17 châu Á, tính luôn 2 kỳ giải gần nhất (2025- 2026), thầy trò HLV Cristiano Roland cũng chỉ vấp ngã đúng một lần trong sáu trận — và đó lại là trận thua trước Hàn Quốc với tỷ số 1-4, theo cách mà không ai có thể giải thích nổi: bốn bàn thua dồn vào 10 phút cuối trận, trong khi phần lớn thời gian thi đấu, U17 Việt Nam hoàn toàn không hề kém cạnh.

Cú sốc đó đã làm nhiều cầu thủ rơi nước mắt ngay trên sân. Nhưng bản lĩnh của một tập thể không được đo bằng lúc thuận lợi — mà được kiểm chứng chính xác ở những thời điểm khó khăn nhất.

Và khi đối đầu UAE, dù bị thủng lưới ngay giây thứ 16, đội đã không hề nao núng. Họ kiên trì triển khai lối chơi, kiểm soát bóng 62% và ngược dòng thành công. Thay vì sụp đổ, các học trò của HLV Roland đã kiên trì triển khai bóng, giữ bình tĩnh và kiên nhẫn chờ cơ hội. Phút 41, Chu Ngọc Nguyễn Lực gỡ hòa bằng cú đá phạt tuyệt đẹp. Ngay đầu hiệp hai, Minh Thủy đưa đội vượt lên bằng pha dứt điểm má ngoài đầy kỹ thuật. Và phút 68, Nguyễn Mạnh Cường ấn định chiến thắng 3-2 — đồng thời ấn định tấm vé lịch sử.

AFC gọi đó là màn ngược dòng "ngoạn mục" và "không tưởng". Trên các diễn đàn bóng đá Hàn Quốc, không ít cổ động viên xứ kim chi lặng lẽ thừa nhận: "Thật khó tin khi chúng ta xếp dưới U17 Việt Nam. Họ đã chơi quá bản lĩnh". Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn, người trực tiếp có mặt trên khán đài, đánh giá cao việc đội đã rút ra bài học từ trận thua trước U17 Hàn Quốc để kịp thời khắc phục những hạn chế chuyên môn và thể hiện bản lĩnh đáng khâm phục.

Không còn là "kỳ tích" — mà là xu hướng

Điều đáng nói hơn cả tấm vé, là ý nghĩa mà nó đại diện trong bức tranh tổng thể của bóng đá trẻ Việt Nam. Từ U23 thời Park Hang-seo, Kim Sang-sik, rồi U19, và nay là U17 — việc tiến xa ở sân chơi châu lục đang dần thoát khỏi cái bóng của hai chữ "kỳ tích". Nó đang trở thành một kỳ vọng có cơ sở, được tích lũy qua nhiều chu kỳ. Và điều đó chỉ có thể xảy ra khi có sự thay đổi thực sự về tư duy, không chỉ ở kết quả.

HLV Cristiano Roland đã từng bước xây dựng bộ khung ổn định, định hình lối chơi hiện đại dựa trên tính tổ chức, khả năng pressing và chuyển trạng thái nhanh. Không sở hữu nhiều cầu thủ vượt trội về thể hình hay thể lực, U17 Việt Nam buộc phải — và đã — xây dựng bản sắc bằng sự kỷ luật và tinh thần tập thể. Đó chính là điểm mà các HLV nước ngoài như Roland nhìn ra và biết cách khai thác: không áp đặt khuôn mẫu ngoại lai, mà phát huy những gì cầu thủ Việt Nam vốn có — khả năng cầm bóng, sự linh hoạt, tinh thần đoàn kết.

Goal Asia nhận xét U17 Việt Nam đang thể hiện đặc trưng của một nền bóng đá trưởng thành với khả năng kiểm soát bóng chặt chẽ và sự ổn định tâm lý trong những tình huống quyết định. Tờ Bola Indonesia thậm chí gọi Việt Nam là "hình mẫu đáng tham khảo cho Đông Nam Á" trong việc kết hợp triết lý huấn luyện nước ngoài với bản sắc nội địa. Tờ Nikkei Asia (Nhật Bản) nhận xét: “Không còn là đội bóng chỉ biết chạy theo bóng, U17 Việt Nam cho thấy khả năng làm chủ thế trận, một bước tiến vượt bậc về tư duy chiến thuật”. Tờ Bangkok Post (Thái Lan) bình luận: “U17 Việt Nam là minh chứng cho việc đề cao tính hệ thống, sẵn sàng cầm bóng và tấn công một cách bài bản.”

Và câu chuyện lịch sử vẫn sẽ được viết tiếp bởi chính lối chơi mà U17 Việt Nam đang thể hiện. Bên cạnh tấm vé World Cup, U17 Việt Nam còn được vào thẳng VCK U17 châu Á 2027 mà không phải thi đấu vòng loại — một lợi thế chiến lược quan trọng, giúp thế hệ này tiếp tục được cọ xát liên tục ở đấu trường cao nhất. HLV Roland khẳng định: "Tấm vé đi tiếp và suất dự World Cup là kết quả xứng đáng cho một quá trình lao động bền bỉ. Bóng đá Việt Nam có tiềm năng rất lớn và một tình yêu bóng đá mãnh liệt từ người dân."

Tại Qatar vào cuối năm 2026, những chàng trai tuổi 17 của Việt Nam sẽ chạm mặt với những nền bóng đá hàng đầu thế giới. Đó là chương tiếp theo của một câu chuyện đang được viết. Nhưng trước mắt, là cuộc tái ngộ Australia ở tứ kết. Đó là đội bóng đã bị thầy trò HLV Roland đánh bại tại bán kết U17 Đông Nam Á hồi tháng trước.

HỒ VIỆT