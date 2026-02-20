Tận hưởng đặc quyền ưu đãi thẻ tín dụng PVcomBank Premier

Với mong muốn mang đến những dịch vụ cao cấp cho các khách hàng Hội viên Dịch vụ Ngân hàng Ưu tiên, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) tiếp tục triển khai chương trình ưu đãi “Mở thẻ ưu tiên, nhận trọn đặc quyền” dành cho khách hàng mở mới thẻ tín dụng PVcomBank Premier.

Theo đó, khách hàng Hội viên Dịch vụ Ngân hàng Ưu tiên (phân hạng Private, Diamond, Platinum, Gold) mở mới, kích hoạt thành công thẻ tín dụng PVcomBank Premier đồng thời phát sinh tổng chi tiêu từ 8 triệu đồng trong vòng 45 ngày kể từ thời điểm phát hành thẻ, sẽ được hưởng đặc quyền ưu đãi hoàn tiền 1 triệu đồng. Được biết, thẻ PVcomBank Premier là dòng thẻ tín dụng với nhiều đặc quyền ưu đãi dành riêng cho Hội viên Dịch vụ Ngân hàng Ưu tiên, bao gồm 2 hạng thẻ: thẻ PVcomBank Premier hạng World và thẻ PVcomBank Premier hạng Platinum.

Đặc biệt, trong khoảng thời gian đến hết ngày 31-5-2026, PVcomBank cũng triển khai chương trình ưu đãi hoàn tiền dành cho chủ thẻ tín dụng PVcomBank Premier. Khách hàng có thể sử dụng thẻ tín dụng để chi tiêu linh hoạt trong nhiều lĩnh vực như ẩm thực, du lịch, y tế, giáo dục… và được hưởng ưu đãi hoàn tiền lên đến 10% - với mức tối đa 2 triệu đồng/kỳ sao kê đối với chủ thẻ PVcomBank Premier hạng World; hoặc tối đa 1,2 triệu đồng/kỳ sao kê đối với chủ thẻ PVcomBank Premier hạng Platinum.

Song song đó, ngân hàng cũng áp dụng hàng loạt chính sách khuyến mại hấp dẫn thuộc hệ sinh thái ưu đãi Thế giới WOW dành cho các chủ thẻ PVcomBank Premier. Trong thời điểm “mùa mua sắm” cuối năm đang diễn ra, việc không ngừng mở rộng các chương trình ưu đãi chính là cách PVcomBank hỗ trợ khách hàng có được trải nghiệm mua sắm/tiêu dùng tốt nhất ở đa dạng các lĩnh vực, từ ẩm thực (Haidilao, A Mà Kitchen, Daewoo Hotel, Novotel, Blank Lounge, Kampong Chicken House Hà Nội); mua sắm (ACFC, Lotte Mall West Lake) cho tới du lịch (FLC Hotel & Resorts, Emeraude Cruises Hạ Long, Sheraton Hotel Hồ Chí Minh).

Ngoài ra, chủ thẻ tín dụng PVcomBank Premier còn được hưởng nhiều đặc quyền hấp dẫn như: miễn 100% phí phát hành thẻ, đặc quyền ưu đãi phí thường niên; áp dụng phí chi tiêu ngoại tệ cạnh tranh chỉ 1,8%; hạn mức thẻ ưu việt tới 1,5 tỷ đồng; thời gian miễn lãi đến 55 ngày; linh hoạt lựa chọn ngày sao kê; tích điểm PVOne với mọi giao dịch để đổi hơn 2.000 quà tặng hấp dẫn; trả góp với lãi suất 0% tại 6.000 điểm mua sắm trên toàn quốc…

Với thẻ tín dụng PVcomBank Premier, Hội viên Dịch vụ Ngân hàng Ưu tiên không chỉ sở hữu giải pháp tài chính đa tiện ích mà còn mở ra hệ sinh thái đặc quyền vượt trội dành cho phân khúc khách hàng cao cấp. Trong nỗ lực không ngừng nâng cao chất lượng trải nghiệm người dùng bằng các tiện ích tài chính vượt trội, PVcomBank Premier mong muốn khách hàng có thể tận hưởng trọn vẹn cuộc sống nhiều màu sắc thông qua những sản phẩm, dịch vụ đa dạng của ngân hàng.