Tay vợt Vũ Thị Trang trở lại top 100 thế giới sau ngôi vô địch tại CH Séc

Tay vợt Vũ Thị Trang đã tăng bậc trên bảng xếp hạng cầu lông thế giới BWF ngay khi vừa chiến thắng giải đấu tại CH Séc.

Tay vợt Vũ Thị Trang đã có ngôi vô địch tại CH Séc. Ảnh: TRANG VŨ

Ngày 23-6, Liên đoàn cầu lông thế giới BWF công bố bảng xếp hạng mới nhất dành cho các tay vợt nam, nữ. Tay vợt Vũ Thị Trang là gương mặt cầu lông của Việt Nam tăng bậc đáng kể nhất. Cô đã tăng 9 bậc để vươn lên hạng 99 thế giới.

Việc trở lại top 100 đơn nữ thế giới là sự khích lệ cho tay vợt của Thể thao TPHCM và đội tuyển cầu lông Việt Nam này.

Vũ Thị Trang vừa lên ngôi vô địch đơn nữ giải cầu lông quốc tế International Future Series 2026 tại CH Séc. Tại chung kết đơn nữ, cô đã vượt qua đối thủ Nurani Ratu Azzahra (UAE) với tỷ số 2-1 (21/19, 15/21, 21/16). Đây là một trong những kết quả vô địch giải quốc tế gần nhất mà Vũ Thị Trang đạt được cho mình trong năm 2026. Vào tháng 8, Vũ Thị Trang sẽ sang Ấn Độ tranh tài giải vô địch thế giới 2026.

Cùng tại bảng xếp hạng thế giới, tay vợt Nguyễn Thùy Linh vẫn giữ hạng 25 thế giới. Cô không thay đổi thứ hạng do chưa thi đấu quốc tế thời gian qua nhưng Thùy Linh sẽ sang Trung Quốc tranh tài giải có cấp độ BWF World Tour Super 1000 vào giữa tháng 7.

Trên bảng xếp hạng nữ thế giới, tay vợt Bùi Bích Phương đang có hạng 249 còn gương mặt trẻ Nguyễn Thị Thu Huyền tăng 1 bậc để vươn lên hạng 295. Thu Huyền đang có mặt ở giải vô địch nhóm tuổi thiếu niên quốc gia 2026 ở Đà Nẵng.

MINH CHIẾN