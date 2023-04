Ten Hag ca ngợi thái độ của đội trưởng Bruno Fernandes

Fernandes kiến tạo để Marcus Rashford ghi bàn gia tăng cách biệt 2-0 cho Man.United vào cuối hiệp 1, sau khi Jadon Sancho đưa đội khách vượt lên dẫn trước ở phía bắc London. Tuy nhiên, Tottenham đã trở nên mạnh mẽ trong hiệp 2 và giành được một điểm nhờ các bàn thắng của Pedro Porro và Son Heung-min. Đây là lần thứ 2 trong 2 tuần qua Quỷ đỏ đánh rơi lợi thế dẫn 2 bàn, khiến HLV Ten Hag không hài lòng chỉ trích: “Một số người cho rằng chơi 90% khả năng là đủ. Chúng tôi mất tập trung, đó là lý do tại sao chúng tôi để mất bóng dễ dàng. Chúng tôi đã mất kiểm soát trận đấu”.

Và mới nhất, trước trận tiếp đón Aston Villa tại Old Trafford vào Chủ nhật, nhà cầm quân người Hà Lan yêu cầu các cầu thủ cần học từ thái độ của Fernandes: “Một lời khen lớn dành cho Bruno. Cậu ấy hoàn toàn không muốn bỏ lỡ trận đấu này và đã làm mọi cách để lấy lại thể lực. Tôi nghĩ cậu ấy là tấm gương, rằng bạn phải chịu đựng và phải hy sinh khi muốn chơi ở cấp độ cao nhất. Bạn cần phải có khát khao muốn đạt được điều gì đó. Vì vậy, một lần nữa Bruno đã cho mọi người thấy cậu ấy là một đội trưởng tuyệt vời như thế nào, cậu ấy đã chịu trách nhiệm như thế nào, ngay cả khi không đạt 100% thể lực. Hy vọng rằng đội xem cậu ấy như một nguồn cảm hứng và hãy làm điều tương tự”.

Sự không ổn định của Man.United, một phần xuất phát từ việc phải liên tục xáo trộn đội hình vì chấn thương hay dấu hiệu kiệt sức của các cầu thủ. Tuy nhiên, Quỷ đỏ vẫn đang hướng đến mùa giải thành công ngoài mong đợi ngay trong mùa giải đầu tiên của HLV Ten Hag. Họ giải cơn khát danh hiệu kéo dài 6 năm với chiếc cúp Liên đoàn giành được hồi tháng 2, đã vào chung kết FA Cup, hay sắp giành quyền trở lại Champions League.

Với việc Liverpool và Tottenham kềm chân nhau tại Anfield ở vòng này, Man.United có thể củng cố vững chắc thêm vị tri thứ 4 nếu đánh bại Aston Villa tại Old Trafford. Hiện Quỷ đỏ vững vàng ở vị trí thứ tư với 60 điểm, hơn 6 điểm so với 2 đội xếp ngay sau là Tottenham, Aston Villa và còn chơi ít hơn 2 trận. Man.United cũng hơn 7 điểm so với vị trí thứ 7 của Liverpool và còn chơi ít hơn 1 trận.