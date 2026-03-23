Thắng kịch tính tại chung kết, đội VTV Bình Điền Long An vô địch Cúp Hoa Lư-Bình Điền 2026

Thầy trò HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa đã vượt qua trận chung kết đầy nghẹt thở ở Ninh Bình để lên ngôi vô địch xứng đáng tại giải đấu năm nay.

Cầu thủ VTV Bình Điền Long An (xanh) đã chơi quyết tâm tại trận chung kết của giải. Ảnh: MINH CHIẾN

Trận chung kết nội dung nữ Cúp Hoa Lư-Bình Điền 2026 diễn ra tối ngày 23-3 chứng kiến cuộc giằng co hấp dẫn chuyên môn giữa cầu thủ VTV Bình Điền Long An và Ngân hàng Công Thương.

Lần gần nhất cầu thủ VTV Bình Điền Long An vào chung kết giải đấu này đã cách đây 3 năm, năm 2024. Trong khi lần gần nhất trước năm nay đội Ngân hàng Công Thương tham dự chung kết của giải là năm 2014.

HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa (VTV Bình Điền Long An) và HLV Lê Văn Dũng (Ngân hàng Công Thương) đưa ra sân đội hình tối ưu nhất ở thời điểm hiện tại để tìm cơ hội chiến thắng tại trận chung kết. Với những quả đập mạnh mẽ từ biên của đối chuyền Trà My cùng chủ công ngoại binh Lianet García Anglada, VTV Bình Điền Long An đã vượt lên 25/23 tại ván đầu. Ván thứ 2, chủ công H'mia Eban đã lấy lại thế trận cho Ngân hàng Công Thương và giúp đội bóng chủ quản thắng 25/20.

Ván thứ 3, các tay đập Ngân hàng Công Thương chơi hiệu quả giành tiếp chiến thắng 25/21. Đáng tiếc tại ván thứ 4, cầu thủ ngành ngân hàng không giữ được ưu thế và để các cô gái VTV Bình Điền Long An lấy lại tinh thần. Ván này, đội VTV Bình Điền Long An thắng 25/14.

Đội VTV Bình Điền Long An đã giành ngôi vô địch tại Ninh Bình năm nay. Ảnh: MINH CHIẾN

Trận đấu cần ván thứ 5 để giải quyết kết quả chung cuộc. Tại ván cuối, HLV Ngọc Hoa điều chỉnh tinh thần cho học trò đạt sự hưng phấn tốt nhất, qua đó thắng 15/7. Trận chung kết khép lại với thắng lợi 3-2 nghiêng về đội VTV Bình Điền Long An.

Toàn trận, cầu thủ 2 bên đã chơi lăn xả, không từ bỏ cơ hội ghi điểm dù nhỏ nhất, mang lại không khí sôi nổi cho khán giả. Sau trận chung kết, HLV Ngọc Hoa bày tỏ: “Đây là trận đấu không dễ dàng của chúng tôi. Đội bóng có những cầu thủ trẻ và chúng tôi tin rằng qua mỗi giải đấu, cầu thủ sẽ tích lũy kinh nghiệm tốt hơn. Ngôi vô địch cũng là một kết quả rất giá trị để tinh thần đội bóng của tôi ở mùa giải năm nay”.

Như vậy, sau 5 năm, đội VTV Bình Điền Long An trở lại ngôi vô địch Cúp Hoa Lư-Bình Điền. Đội bóng này từng vô địch lần gần nhất (trước năm nay) là năm 2022. Đội vô địch Cúp Hoa Lư-Bình Điền 2026 được nhận thưởng 300 triệu đồng.

Tại trận tranh hạng 3, đội Binh chủng Thông tin đã thắng chủ nhà Ninh Bình với tỷ số 3-1.

MINH CHIẾN