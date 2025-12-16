Thắng Philippines, đội tuyển futsal nữ Việt Nam đến gần mục tiêu tranh Huy chương Vàng

Đội tuyển futsal nữ Việt Nam vượt qua vòng bán kết sau cthắng 1-0 trước Philippines vào chiều 16-12 để giành vé đầu tiên tham dự trận chung kết.

Trận đấu khởi đi với thế trận giằng co khi hai đội khá cân sức. Đội tuyển Việt Nam mạnh hơn ở kinh nghiệm trận mạc dày dặn, nhưng ở bên kia sân Philippines cho thấy không là đối thủ đơn giản và nhỉnh hơn ở thể hình, thể lực.

Biện Thị Hằng, Thùy Trang hay Nguyệt Vi đều có những cơ hội dứt điểm về phía cầu môn đối phương, song bàn thắng vẫn chưa đến. Hệ thống phòng ngự của Philippines tổ chức chắc chắn, nhất là sự xuất sắc của thủ môn Hughes Jane với thể hình cao lớn đã nhiều phen cứu thua cho khung thành đội nhà.

Philippines nhập cuộc với lối chơi chắc chắn, tập trung phòng ngự số đông nên ít tạo cơ hội cho các cầu thủ Việt Nam áp sát khung thành. Thậm chí Philippines đưa được bóng vào lưới tuyển Việt Nam, tuy nhiên bàn thắng không được công nhận do lỗi đá phạt sai luật.

Sang hiệp 2, khi thủ môn Hughes Jane bất ngờ được rút ra nghỉ. Đội tuyển Việt Nam đẩy cao nhịp độ, chơi pressing và liên tiếp tạo ra sức ép lớn trước khung thành Philippines. Phút 25, từ tình huống đá phạt bên cánh phải, Nguyệt Vi tung cú dứt điểm chính xác, phá vỡ thế bế tắc và mở tỷ số cho tuyển futsal nữ Việt Nam.

Bàn mở tỷ số đã giúp đội Việt Nam thoải mái về tâm lý, tập trung kiểm soát bóng chờ cơ hội phản công nhanh khi Philippines phải đẩy cao đội hình tấn công. Nhất là thời điểm thủ môn số 1 Hughes Jane trở lại khung thành.

Thầy trò HLV Đình Hoàng tri ân khán giả đến sân cổ vũ đội nhà sau trận đấu.

Nhiều thời điểm Philippines chuyển sang đá power-play nhưng vấp phải hàng thủ chắc chắn, nhiều kinh nghiệm của đội tuyển Việt Nam.

Thắng 1-0 chung cuộc, đội tuyển futsal nữ Việt Nam vào chung kết SEA Games 33 và chờ đối thủ từ đội thắng của cặp bán kết 2 giữa Indonesia và chủ nhà Thái Lan.

