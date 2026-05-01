Thắng thuyết phục CLB Công an TPHCM, Nam Định vươn lên top 5

Nét tương đồng giữa hai đội là cùng để tiền đạo cắm chủ lực trên ghế dự bị. Phía Nam Định không có Nguyễn Xuân Son ở đội hình xuất phát mà thay vào đó là hai ngoại binh Brenner và Ababa. Phía sau là những hộ công đang có phong độ tốt là Hồng Duy, Tuấn Anh, Renne. Ở bên kia sân, có thể do mất phong độ nên Tiến Linh không được HLV Lê Huỳnh Đức đưa vào đội hình xuất phát.
Thực lực trội hơn, Nam Định dâng cao đội hình tấn công và sớm giành quyền kiểm soát khu vực giữa sân. Trong khi đó Công an TPHCM chủ động đá thấp, chắc chắc từ phần sân nhà chờ cơ hội phản công nhanh qua tốc độ của Wiliam, Raphael. Chính vì thế mà các đường tấn công của đội khách thiếu tính bất ngờ, không gây nguy hiểm cho hàng thủ Nam Định.
Thế trận giằng co đã làm cho hiệp đầu ít có tình huống nguy hiểm đáng chú ý về phía khung thành của nhau, hai đội rời sân với tỷ số hòa 0-0. Trong đó có 1 lần đội chủ nhà đưa bóng vào lưới khung thành Patrick Lê Giang nhưng không được trọng tài công nhận do lỗi việt vị.
Sang đầu hiệp hai, Nam Định tiếp tục giữ thế trận lấn lướt và những nỗ lực của họ được đền đáp ở phút 52 từ bàn mở tỷ số của Brenner sau pha kiến tạo của Tuấn Anh. Bàn thua buộc HLV Lê Huỳnh Đức chuyển đổi trạng thái sang tấn công, Tiến Linh được tung vào sân nhằm tăng cường cho tuyến trên.
Thời điểm đội khách đang cố gắng tìm bàn gỡ thì sai lầm của các hậu vệ buộc họ phải nhận thêm bàn thua vào phút 81 từ pha lập công của Văn Vĩ. Thắng 2-0 chung cuộc, Nam Định tạm gia nhập top 5 với 31 điểm, hoán đổi vị trí với chính Công an TPHCM.