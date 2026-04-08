Thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt nối tiếp mạch chiến thắng

Đội bóng chuyền nữ Hà Nội đã giành thêm chiến thắng trong lượt trận tiếp theo của mình tại vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026.

Đội Hà Nội và Hóa chất Đức Giang đã thi đấu tạo nên cuộc so tài hấp dẫn. Ảnh: MINH CHIẾN

Trưa ngày 8-4 tại Đông Anh (Hà Nội), HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cùng các cầu thủ nữ Hà Nội đã ra sân thi đấu lượt trận thứ 2 gặp đội chủ nhà Hóa chất Đức Giang. Đây được xem là trận đấu tâm điểm của ngày tranh tài bởi 2 đội bóng đều đạt được các kết quả tốt ngay vòng đầu tiên.

Đưa ra sân với đội hình hiệu quả nhất thời điểm hiện tại gồm Vi Thị Như Quỳnh, Vi Thị Yến Nhi, Bùi Thị Ánh Thảo, Lê Thùy Linh, Nguyễn Khánh Đang và ngoại binh chủ công Ivana Vanjak. Các cầu thủ nữ Hà Nội sớm áp đặt được thế trận trước đối thủ. Các miếng phối hợp của cầu thủ Hà Nội thể hiện mạch lạc, qua đó các mũi đánh giữ được tinh thần hưng phấn để ghi điểm chính xác. Trong các hiệp đấu, các quả đập từ Vi Thị Như Quỳnh hay Ivana Vanjak đều vượt qua hàng chắn của Hóa chất Đức Giang để tạo lợi thế cho đội nhà.

Với đội hình chủ nhà Hóa chất Đức Giang, HLV Nguyễn Hữu Hà có mũi đánh phụ công Lý Thị Luyến chơi tập trung ở trung tâm hàng chắn. Dẫu vậy, cô chưa thể giúp các đồng đội có được sự áp đảo đối phương.

Trận đấu đã khép lại nhanh chóng với tỷ số 3-0 cho đội Hà Nội với điểm lần lượt 25/16, 25/19 và 25/17. Chiến thắng giúp đội nữ Hà Nội giữ vững mạch thắng lợi đến lúc này và đang đứng đầu bảng nội dung nữ. Các đội bóng Hóa chất Đức Giang và Hà Nội sẽ thi đấu lượt trận tiếp theo vào ngày 10-4.

MINH CHIẾN