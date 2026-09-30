Thế hệ kỳ thủ trẻ triển vọng của cờ vua Việt Nam

Đội tuyển cờ vua Việt Nam đã hoàn thành thi đấu Giải vô địch đồng đội thế giới 2026 – Olympiad 2026 và trở về nước ngày 30-9.

Các kỳ thủ Việt Nam được chào đón trở về tại khu vực Hà Nội. Ảnh: VCF

Đại diện Liên đoàn cờ Việt Nam đánh giá, kết quả thi đấu tại Olympiad 2026 tổ chức ở Uzbekistan là sự khích lệ chuyên môn giá trị của từng kỳ thủ Việt Nam. Đặc biệt, nhiều gương mặt trẻ như Bành Gia Huy, Đầu Khương Duy, Nguyễn Quốc Hy, Phạm Trần Gia Phúc, Bạch Ngọc Thùy Dương giữ tốt phong tốt.

Trên bàn đấu bảng nam, các kỳ thủ Việt Nam giành hạng 19/206 chung cuộc. Kết quả đã vượt trên hạng 25 mà Đội tuyển cờ vua nam Việt Nam từng có tại Olympiad 2024.

Theo ban chuyên môn Liên đoàn cờ Việt Nam, nhóm kỳ thủ Bành Gia Huy và Nguyễn Quốc Hy (hiện đang là kiện tướng quốc tế IM) đã đạt chuẩn Đại kiện tướng – GM norm từ kết quả thi đấu tại Olympiad 2026.

Trước khi dự giải này, cờ vua Việt Nam gặp nhiều áp lực trước việc lựa chọn đội hình phù hợp thi đấu. Thời điểm đó, nhiều ý kiến cho rằng việc vắng mặt 3 đại kiện tướng Lê Quang Liêm, Nguyễn Ngọc Trường Sơn và Lê Tuấn Minh sẽ khiến Đội tuyển khó đảm bảo kết quả cao nhất.

Thực tế, sự lựa chọn 4 kỳ thủ trẻ Gia Huy (17 tuổi), Quốc Hy (20 tuổi), Gia Phúc (17 tuổi), Khương Duy (15 tuổi) và gương mặt lớn tuổi Nguyễn Hoàng Nam được đánh giá kỹ bằng thực tế chuyên môn.

Kết thúc Olympiad 2026, đội nam Việt Nam đạt 6 thắng, 3 hòa, 2 thua. Thành tích có giá trị cho những người lần đầu dự Olympiad như Khương Duy, Quốc Hy hay Gia Phúc. Từ đây, giới chuyên môn nhìn nhận, cờ vua nam Việt Nam bước dần qua việc phải phụ thuộc vào nhóm kỳ thủ tên tuổi Lê Quang Liêm, Nguyễn Ngọc Trường Sơn và Lê Tuấn Minh.

Kỳ thủ Việt Nam trở về TPHCM sau Olympiad 2026. Ảnh: VCF

Đội tuyển cờ vua Việt Nam cần thành tích quốc tế và cần lực lượng trẻ phát triển thì việc tạo cơ hội thi đấu cho những gương mặt mới tài năng luôn cần thiết.

“Bên cạnh tiếp tục đầu tư cho các kỳ thủ thành tích cao, Liên đoàn cờ Việt Nam sẽ quan tâm phát triển cờ vua học đường, mở rộng cơ hội có thêm nhiều gương mặt trẻ tiếp cận thể thao trí tuệ. Cũng từ đây, phong trào phát triển tốt thì chúng ta thêm cơ hội phát hiện những tài năng trẻ mới”, Chủ tịch Liên đoàn cờ vua Việt Nam Phạm Văn Tiền trao đổi.

Đội nữ cờ vua Việt Nam đã hoàn thành nhiệm vụ với hạng 9/189 tại Olympiad 2026. Đây là lần thứ 2, chúng ta đứng trong nhóm 10 đội xuất sắc nhất khi dự Olympiad. Năm 2016, Đội tuyển cờ vua nữ Việt Nam từng có hạng 7. Liên đoàn cờ Việt Nam cho biết đơn vị The Grand Ho Tram đã đồng hành với Đội tuyển cờ vua Việt Nam thưởng 10.000 USD cho toàn đội sau Olympiad 2026. Sau giải, nhiều kỳ thủ Việt Nam sẽ tăng hệ số elo trong bảng xếp hạng tháng 10 của FIDE.

MINH CHIẾN