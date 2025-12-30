Thể thao Việt Nam rà soát lực lượng tranh huy chương ở Asiad 2026

SEA Games 33 khép lại cũng là thời điểm thể thao Việt Nam rà soát lực lượng, bước vào giai đoạn chuẩn bị quan trọng cho Asiad 20-2026 tại Nhật Bản.

Tại hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 do Cục TDTT Việt Nam tổ chức ngày 26-12, Cục trưởng Nguyễn Danh Hoàng Việt đề ra định hướng mới: Thay vì đầu tư dàn trải, thể thao Việt Nam sẽ tập trung nguồn lực cho các môn có khả năng tranh chấp huy chương tại Asiad 20 và các vòng loại Olympic.

Đồng thời, ứng dụng khoa học công nghệ, y sinh học và dinh dưỡng hiện đại vào huấn luyện nhằm tạo điều kiện tốt nhất để thể thao đỉnh cao bứt phá... SEA Games 33 vừa qua chính là màn rà soát lực lượng, đánh giá kỹ lưỡng các môn và vận động viên trọng điểm để chuẩn bị cho sân chơi khốc liệt hơn là Asiad.

Qua SEA Games lần này, chúng ta thấy được tiềm năng của một số nội dung chuẩn bị cho Asiad 2026, thậm chí là Olympic 2028. Đáng chú ý, Việt Nam có nhiều vận động viên trẻ, vẫn có thể tiếp tục thi đấu đến năm 2030.

Trịnh Thu Vinh là gương mặt chủ lực của đội tuyển bắn súng Việt Nam ở Asiad 20 Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ban tổ chức Asiad 20 đã công bố 41 môn thi với 460 bộ huy chương, trong đó có những môn đáng chú ý như bóng đá, bơi, điền kinh, bắn cung, cầu lông, đua thuyền, đấu kiếm, thể dục dụng cụ, karate, cầu mây, bắn súng...

Thể thao Việt Nam đã xác định đầu tư trọng điểm cho 17 môn, nhất là các môn bắn súng, karate và cầu mây, những môn từng đoạt HCV ở Asiad 19-2023 tiếp tục là mũi nhọn. Trong số các môn trọng điểm, bắn súng được kỳ vọng lớn nhất về khả năng tranh chấp huy chương ở Asiad 20.

Sau SEA Games 33, đội tuyển bắn súng Việt Nam đã bắt tay chuẩn bị cho Giải vô địch súng trường, súng ngắn châu Á 2026 vào tháng 2-2026 tại Ấn Độ, cũng là cuộc sát hạch quan trọng trước Asiad.

Ngoài nữ xạ thủ Trịnh Thu Vinh với 4 HCV và 3 kỷ lục SEA Games 33 vừa qua, Việt Nam còn có Phạm Quang Huy, đương kim vô địch nội dung 10m súng ngắn hơi nam, được kỳ vọng tỏa sáng tại đấu trường châu lục.

Cầu mây cũng là niềm hy vọng lớn, khi Việt Nam đang là đương kim vô địch Asiad ở nội dung đồng đội nữ 4 người. Tín hiệu tích cực đến từ đội nam với tấm HCV đồng đội 4 người tại SEA Games 33. Với việc Asiad 20 tiếp tục có môn cầu mây, Việt Nam đủ sức cạnh tranh thành tích cao nhất, dù đối thủ lớn vẫn là Thái Lan.

NGUYỄN ANH