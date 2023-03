Thu hồi giấy phép đào tạo lái xe của Hợp tác xã miền Nam

Ngày 16-3, Sở GTVT tỉnh Long An cho biết vừa ký ban hành Quyết định thu hồi giấy phép đào tạo lái xe ô tô của Trường trung cấp nghề và đào tạo cán bộ Hợp tác xã miền Nam (trụ sở tại xã Thanh Phú, huyện Bến Lức, Long An), gọi tắt là Hợp tác xã miền Nam.

Hợp tác xã này đã vi phạm Nghị định 65/2016/NĐ-CP ngày 1-7-2016 của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe.

Cụ thể, sân tập lái không có đủ hệ thống biển báo hiệu đường bộ, không đủ tình huống các bài học theo nội dung chương trình đào tạo; kích thước các hình tập lái phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ đối với từng hạng xe tương ứng đến mức không thể khắc phục được.

Theo đó, kể từ ngày 15-3, Hợp tác xã miền Nam có trách nhiệm nộp giấy phép đào tạo lái xe ô tô và giấy phép tập lái (do Sở GTVT Long An cấp ngày 29-12-2020) về Phòng quản lý vận tải, phương tiện, người lái của Sở GTVT Long An.

Ông Trần Thiện Trúc, Phó Giám đốc Sở GTVT Long An cho biết, qua rà soát các khóa đào tạo, hợp tác xã này đã dừng chiêu sinh học viên lái xe từ tháng 1. Tuy nhiên, vẫn còn 295 học viên đã được trường chiêu sinh trước đó, trong đó có 60 học viên (đang học phần thực hành trên đường) và đã kết thúc ngày 13-3.

Đối với các học viên còn lại, Sở GTVT Long An đề nghị hợp tác xã liên hệ các cơ sở đào tạo lái xe trên địa bàn tỉnh để tiếp tục hoàn thiện chương trình đào tạo theo quy định.