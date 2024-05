Thủ tướng Phạm Minh Chính: Dành nhiều nguồn lực giải quyết các vấn đề bức xúc ở ĐBSCL

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri TP Cần Thơ

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri

Tại buổi tiếp xúc, ông Đào Chí Nghĩa, Phó Trưởng đoàn đại biểu QH TP Cần Thơ báo cáo với cử tri về dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp thứ 7, QH khóa XV. Các cử tri đã kiến nghị QH, Chính phủ, thành phố những vấn đề cấp bách, bức xúc cần quan tâm giải quyết.

Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề

Cử tri TP Cần Thơ nêu câu hỏi tại buổi tiếp xúc. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Trong đó, kiến nghị các cấp, các ngành cần có giải pháp hiệu quả để người dân thực hiện phân loại rác thải nhằm bảo vệ môi trường; sớm thực hiện dự án tuyến đường liên vùng Ô Môn - Giồng Riềng (kết nối Kiên Giang - Cần Thơ - Đồng Tháp); sớm triển khai dự án đường dẫn khí Lô B để cung cấp cho Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn, cũng như để người dân có đất bị ảnh hưởng bởi dự án sớm ổn định sản xuất, kinh doanh; tạo thuận lợi hơn cho người dân trong thực hiện chủ trương thanh toán không dùng tiền mặt, nhất là nhóm đối tượng thụ hưởng chính sách an sinh xã hội (người cao tuổi, người khuyết tật, người yếu thế trong xã hội…); có giải pháp đồng bộ, hiệu quả để chủ động phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn cho các tỉnh ĐBSCL…

Thủ tướng chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu tại buổi tiếp xúc cử tri

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường đã thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội những tháng đầu năm 2024 và trả lời kiến nghị cử tri liên quan đến một số dự án.

Theo Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, dự án đường ống dẫn khí Lô B - Ô Môn, chủ đầu tư dự án đẩy nhanh tiến độ triển khai, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng; thành phố đang cùng chủ đầu tư triển khai thực hiện các dự án Nhà máy nhiệt điện II, III, IV; Bộ Công Thương cũng đang hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các Nhà máy II, III, IV. Việc chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt, thời gian tới, UBND TP sẽ chỉ đạo Sở LĐ-TB và XH xây dựng đa dạng hóa phương thức chi trả; bố trí mỗi xã, phường, thị trấn ít nhất 1 điểm chi trả để đảm bảo các đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội tiếp cận được dễ dàng tại các địa phương. Về tuyến đường liên vùng Ô Môn - Giồng Riềng, UBND TP Cần Thơ trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính thẩm định hồ sơ đề xuất dự án, để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định, dự kiến tổ chức triển khai thực hiện Dự án giai đoạn năm 2025-2029. Thành phố đã và đang có nhiều giải pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn ngay từ đầu năm đến hết mùa khô; tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành sử dụng đối với các công trình thủy lợi, cấp nước sinh hoạt, nhất là các công trình giữ nước ngọt, kiểm soát mặn, hệ thống kênh mương,… ở các vùng có nguy cơ cao xảy ra hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường trả lời các câu hỏi của cử tri. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Phát biểu tiếp thu và giải đáp ý kiến của cử tri, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, từ đầu năm đến nay, kinh tế - xã hội đất nước tiếp tục phát triển, đời sống người dân được nâng lên; quốc phòng được tăng cường; an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội giữ vững ổn định; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được tăng cường, đã nâng cao niềm tin của nhân dân; đối ngoại được mở rộng, đã quan hệ ngoại giao với 193 nước trên thế giới; thu ngân sách đạt hơn 43% dự toán; nợ nước ngoài kiểm soát tốt; xuất khẩu tăng cao so với cùng kỳ; văn hóa đạt nhiều kết quả tích cực, an sinh xã hội được bảo đảm. Chính phủ đã chuẩn bị 600-700 ngàn tỉ đồng cho cải cách và tăng lương từ ngày 1-7 năm nay; dự trữ lương thực đạt 300 ngàn tấn gạo… Đạt được những kết quả ấy, Thủ tướng khẳng định là sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của chính quyền và sự đồng tâm, hiệp lực của các tầng lớp nhân dân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Cần Thơ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, đưa TP Cần Thơ phát triển nhanh và bền vững. Thành phố cần tập trung huy động có hiệu quả các nguồn lực để phát triển, trong đó cần quan tâm đầu tư nguồn nhân lực; tăng cường kết nối vùng, trong nước và quốc tế. Đẩy mạnh phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, văn hóa, du lịch; đẩy mạnh sản xuất công nghiệp, nhất là lĩnh vực thành phố có thế mạnh; khuyến khích sáng tạo, khởi nghiệp…

VĨNH TƯỜNG