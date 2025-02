Thượng úy Trần Vĩnh Chiến được đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2024

Ngày 11-2, Công an TPHCM cho biết, Thượng úy Trần Vĩnh Chiến (sinh năm 1994), Phó Đội trưởng Đội 3, Phòng PC04 được đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2024.

Để được đề cử vào giải thưởng trên, Thượng úy Chiến từng đóng góp nhiều thành tích trong lĩnh vực mà mình phụ trách. Cụ thể, trong quá trình rèn luyện phấn đấu từ cán bộ Phòng An ninh điều tra, điều tra viên Phòng PC04, đồng chí Chiến trực tiếp đấu tranh, khám phá hàng chục chuyên án phức tạp; bắt xử lý hàng trăm “ông trùm” và các đối tượng phạm tội với số lượng ma túy đặc biệt lớn.

Trong đó có vụ triệt phá đường dây tội phạm do Lê Thành Hùng cầm đầu, lợi dụng xe vận tải “luồng xanh” trong giai đoạn dịch Covid-19 bùng phát để vận chuyển ma túy từ Campuchia về TPHCM. Tham gia triệt phá đường dây bào chế, vận chuyển, mua bán trái phép ma túy từ Pháp về Việt Nam thông qua dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế do Trí “cá voi” cầm đầu.

Qua đó, công an bắt giữ 21 người, thu hơn 18.000 viên thuốc lắc thành phẩm; kịp thời ngăn chặn các đối tượng nghiên cứu, sản xuất thành công thuốc lắc (chỉ còn thiếu một chất hóa học) gây nguy hại cho xã hội.

Hay điều tra mở rộng vụ án “Vận chuyển trái phép chất ma túy” do Nguyễn Thành Vinh thực hiện; qua đó, công an xử lý triệt để đối tượng cầm đầu Trần Văn Hải, thu hơn 104 kg ma túy.

Đặc biệt với vai trò điều tra viên chính vụ truy xét đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy qua sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất liên quan đến 4 nữ tiếp viên hàng không, dưới sự chỉ đạo của Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TPHCM - Trưởng Ban Chuyên án, đồng chí Chiến chủ động đổi mới tư duy điều tra, sáng tạo trong phương pháp thu thập tài liệu chứng cứ.

Đồng thời, đồng chí tiên phong áp dụng khoa học công nghệ, tham mưu Ban chuyên án chỉ đạo rà dựng, sơ đồ hóa 7 chuyến hàng vận chuyển trái phép chất ma túy của đường dây tội phạm trên đã vận chuyển trót lọt. Qua đó, công an lần theo “dòng chảy” của ma túy chặt đứt 383 nhánh, phân nhánh đường dây hoạt động tại 36 tỉnh, thành phố, khui từng “vỏ bọc” của các “ông trùm” ma túy.

Đến nay, công an đã khởi tố 1.332 bị can, thu 324 kg ma túy, 12 khẩu súng, 3 quả lựu đạn và nhiều vật chứng có liên quan, chứng minh số tiền đối tượng giao dịch mua bán ma túy hơn 28.000 tỷ đồng...

Từ năm 2021 đến nay, đồng chí Chiến liên tiếp đạt danh hiệu Chiến sĩ Thi đua cơ sở; nhiều giấy khen, bằng khen của UBND TPHCM, Bộ Công an, Công an TPHCM, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; vinh dự được Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba (năm 2024).

Thượng úy Trần Vĩnh Chiến nhận bằng khen

Ngoài ra, đồng chí được trao danh hiệu “Gương Thanh niên tiến tiến làm theo lời Bác Công an Thành phố năm 2022”, “Đảng viên trẻ xuất sắc Công an Thành phố năm 2024”, “Gương mặt trẻ Công an TPHCM tiêu biểu năm 2024”...