Thụy Sĩ - Bosnia 4-1: Dự bị lập công, Thụy Sĩ tiến gần vòng knock-out

Sau gần 75 phút không bàn thắng trước Bosnia & Herzegovina, những sự thay đổi người của HLV Murat Yakin đã mở ra thế trận, giúp Thụy Sĩ đánh bại đối thủ châu Âu với tỷ số 4-1 ở lượt trận thứ 2 bảng B World Cup 2026.

Johan Manzambi khai thông thế bế tắc cho Thụy Sĩ ở phút 74.

HLV trưởng của Thụy Sĩ, Murat Yakin đã đưa ra những quyết định đúng đắn khi sử dụng các cầu thủ dự bị để tạo nên sự khác biệt trong một thế trận bế tắc. Tiền vệ Johan Manzambi của Thụy Sĩ đã ghi bàn ở phút 74, chỉ 3 phút sau khi vào thay Dan Ndoye không thể hiện được kỳ vọng, khi anh tung cú vô lê đánh bại thủ môn Nikola Vasilj.

Bosnia chỉ còn 10 người trên sân ở phút thứ 80 khi hậu vệ Tarik Muharemovic nhận thẻ đỏ trực tiếp vì phạm lỗi kỹ thuật ngay ngoài rìa vòng cấm địa. Việc được dẫn trước một bàn và có nhiều khoảng trống hơn để hoạt động trước một đối thủ dường như hài lòng với tỷ số hòa đã tạo nên một loạt các pha tấn công dồn dập. Vào sân cùng lúc với Manzambi, tiền đạo Ruben Vargas đã có cú sút một chạm từ đường chuyền của Breel Embolo, đưa bóng đi vào góc xa khung thành ở phút 84.

Manzambi hoàn thành cú đúp cá nhân khi nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 90 khi Vargas chuyền bóng ngược vào giữa vòng cấm. Tiền vệ của SC Freiburg dứt điểm bằng chân trái đưa bóng vào lưới. Bosnia tránh được trận thua trắng khi, từ một quả phạt góc ở phút 90+3, Ermin Mamich tung cú vô lê xuyên qua hàng phòng ngự từ rìa vòng cấm, đánh bại thủ môn Gregor Kobel của Thụy Sĩ. Tuy nhiên đội trưởng Granit Xhaka, cầu thủ duy nhất trong đội hình xuất phát của Thụy Sĩ ghi bàn, khi thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 90+6 trước khi trọng tài người Bồ Đào Nha, Joao Pinheiro thổi còi kết thúc trận đấu.

Granit Xhaka ấn định chiến thắng từ chấm phạt đền ở phút 90+6

Trước bàn thắng mở tỷ số của Manzambi, trận đấu diễn ra khá bế tắc. Cả 2 đội đều không có nhiều hơn một cú sút trúng khung thành trong 45 phút đầu tiên. Thụy Sĩ kiểm soát bóng gấp đôi so với Bosnia trong hiệp một, nhưng họ không tận dụng được lợi thế đó khi đối thủ cùng châu Âu phòng ngự với số lượng cầu thủ đông đảo với hy vọng phản công. Những cú sút của Thụy Sĩ ở phút thứ 10 và 23 đều đi chệch khung thành. Trong khi, cơ hội lớn của Bosnia diễn ra ở phút thứ 32, đội trưởng 40 tuổi Edin Džeko nhận bóng trong vòng cấm và đường chuyền bổng của anh đến cột xa không được tiền vệ Benjamin Tahirovic kết nối tốt.

Với chiến thắng đậm đà, Thụy Sĩ vươn lên dẫn đầu bảng B, ít nhất trước khi chủ nhà Canada ra sân gặp Qatar (5 giờ, ngày 19-6). Áp lực của Thụy Sĩ sau trận hòa Qatar 1-1 trong trận mở màn sẽ được giảm bớt phần nào trước trận đấu cuối cùng vòng bảng gặp chủ nhà Canada tại Vancouver vào ngày 24-6. Trong khi ở lượt trận cuối Bosnia sẽ gặp Qatar tại Seattle (Mỹ).

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