Frances Tiafoe đã bỏ qua tiếng ồn ào của khán giả Ý để ghi dấu ấn bằng một chiến thắng rất quan trọng trước tay vợt chủ nhà Fabio Cobolli ở ATP Finals, giúp anh giữ vững hy vọng lọt vào bán kết.

Tiafoe thể hiện bản lĩnh thép (Ảnh THX)

Tay vợt 28 tuổi người Mỹ đã lật ngược thế trận trước khởi đầu nhanh chóng của tay vợt chủ nhà Flavio Cobolli để giành chiến thắng 7-6 (8-6) và 6-0 trong trận đấu giữa 2 tay vợt lần đầu tham dự ATP Finals.

Tiafoe cứu 2 set-point trong ván đầu tiên, thể hiện bản lĩnh thép ấn tượng anh đã rèn luyện được suốt năm 2026 trước khi vươn vị trí thứ 2 bảng Ivan Lendl với thành tích 1-1 và tiếp tục cạnh tranh một suất vào bán kết tại Turin.

Đối mặt với 2 set-point khi bị dẫn 4-6 trong loạt tie-break, Tiafoe vẫn kiên cường chống trả, vượt qua Cobolli sau pha bóng bền kéo dài 20 lần chạm vợt. Khoảnh khắc ấy cho thấy sự trưởng thành của tay vợt người Mỹ trong mùa giải 2026, đặc biệt ở bản lĩnh và khả năng giữ bình tĩnh trước áp lực.

“Điểm số 4-6 trong loạt tie-break cho thấy vì sao tôi đã nỗ lực tập luyện suốt năm qua. Cả hai phải liên tục di chuyển khắp sân. Tôi tự nhủ cứ kiên trì bám trụ, buộc đối thủ phải tung ra cú đánh thật khó mới có thể ghi điểm”, Tiafoe chia sẻ.

“Tôi đã chơi tốt ở loạt tie-break và muốn gây sức ép ngay đầu ván 2. Nhưng tôi không ngờ mình thắng 6-0. Tôi thậm chí chẳng nhớ lần gần nhất thắng một ván trắng là khi nào. Dù sao, đó vẫn là kết quả tuyệt vời”, tay vợt người Mỹ nói thêm.

Thắng 4 điểm liên tiếp để khép lại ván đầu, Tiafoe hét lớn ăn mừng. Kết quả này cũng giúp hạt giống số 2 Carlos Alcaraz chắc suất vào bán kết.

Dù được đông đảo khán giả nhà cổ vũ, trong đó có người bạn thân Matteo Berrettini, Cobolli vẫn không thể ngăn đà hưng phấn của Tiafoe. Tay vợt người Mỹ sớm giành break ở ván 2, duy trì thế trận áp đảo để tiến đến chiến thắng ấn tượng.

Lần đầu dự ATP Finals với thứ hạng cao nhất sự nghiệp (hạng 8 thế giới), Tiafoe cho thấy sự tiến bộ rõ rệt. Từ khi hợp tác với chuyên gia Mark Kovacs hồi đầu mùa, anh chú trọng hơn vào kỷ luật, chiến thuật và phân tích dữ liệu, giúp lối chơi giàu cảm xúc trở nên hiệu quả, ổn định hơn.

Trong trận đấu còn lại của bảng Ivan Lendl, Carlos Alcaraz đánh bại Daniil Medvedev 6-2, 6-4 và sớm giành quyền lọt vào bán kết.

Đ.Hg.