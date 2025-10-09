Tiền vệ gốc Brazil Fabio De Lima muốn tham dự World Cup 2026 cùng tuyển UAE

Tiền vệ kiến thiết gốc Brazil - Fabio de Lima - người vốn đã tự nhận mình là: “người con của đất nước này”, đặt mục tiêu cùng với Đội tuyển bóng đá UAE vượt qua Vòng loại thứ 4 của Khu vực châu Á (AFC) để giành vé tham dự FIFA World Cup 2026.

De Lima là nhạc trưởng của tuyển UAE

Ước mơ World Cup

Nếu những gì người hâm mộ UAE tin tưởng là đúng, thì gánh nặng mang theo ước mơ của cả đất nước UAE - đang đổ dồn trực tiếp lên vai một nhạc trưởng chỉ cao 1 mét 75, lại sinh ra tại Brazil, người có sở thích ghé thăm các cửa hàng bán đồ ăn nhanh mang đi của McDonald vào giữa đêm khuya...

Trở lại hồi tháng 11, De Lima đã thổi luồng sinh khí vào hy vọng mong manh vượt qua Vòng loại World Cup của UAE bằng cách ghi 4 bàn ở trong đêm phi thường đối đầu với Qatar. Cú đá phạt mà anh vẽ nên đường cong vào lưới đối thủ lớn nhất của UAE tại SVĐ Al Nahyan là một tác phẩm nghệ thuật.

Điều đó nhanh chóng dẫn đến lý do khác khiến anh được yêu quý: Sự gần gũi, và dễ cảm thông của anh. Ngay sau chiến thắng 5-0 đó, khi người hâm mộ đắm chìm trong hào quang chiến thắng, De Lima bất ngờ xuất hiện - tại chính khu vực bán đồ ăn mang đi mà nhiều CĐV đang ghé mua đồ ăn khuya.

Không cần phải nói, anh đã không phải trả tiền cho “bữa khuya miễn phí” của mình. Ngay cả những người hâm mộ của đội Al Nasr (đội bóng đối thủ tại giải VĐQG của CLB Al Wasl nơi anh đang thi đấu) - cũng có đề nghị được “bao anh một chầu”. Sức ảnh hưởng của De Lima với các CĐV đã lan rất xa.

De Lima là người hùng của UAE với trận thắng Qatar 5-0

Nếu De Lima có thể tái hiện sự xuất sắc như trong trận đấu với Qatar - khi đối đầu Đội tuyển Oman vào ngày 11-10-2025 tới đây, thì có lẽ, anh sẽ không bao giờ phải tự mua một bữa ăn nào nữa ở quê hương thứ 2 của mình, bao gồm cả bữa sáng - bữa trưa - rồi bữa tối và bữa khuya ở McDonald.

Hai trận đấu sắp tới tại Doha là khoảng cách giữa UAE với lần tiếp theo xuất hiện tại World Cup kể từ năm 1990. Họ sẽ đối đầu với Oman tại SVĐ Jassim bin Hamad vào thứ Bảy, sau đó đấu Qatar cùng địa điểm vào thứ Ba tuần sau. Đội chiến thắng Vòng 4 của Bảng A sẽ giành quyền tham dự VCK.

De Lima hoàn toàn nhận thức được những vận hội, và cả nguy cơ ngay ở phía trước của con đường. Anh đã lên tiếng cho biết: “Đây là 2 trận đấu quan trọng nhất trong sự nghiệp, và cả trong cuộc đời của chúng tôi nữa. Các cầu chúng tôi phải cống hiến 200 phần trăm sức lực trong cả 2 trận đấu này!”.

“Chúng tôi hiện đang đứng trước cơ hội làm nên lịch sử - cho đất nước, cho sự nghiệp và cho chính gia đình của mình. Chúng tôi đã tập trung chuẩn bị để tạo cho bản thân cơ hội tốt nhất để thực hiện điều này:.

Con đường giành vé tham dự VCK của FIFA World Cup hiếm khi là suôn sẻ với Đội tuyển UAE. Lần trước, họ ít nhất đã hồi sinh cơ hội của mình - bằng cách gây sốc khi đánh bại Hàn Quốc (đội bất bại trước đó) để giành một suất tham dự Vòng play-off cuối cùng của Khu vực châu Á (vòng loại thứ 4) hồi 2018.

Tuy nhiên, khi đến với “ngưỡng cửa cuối cùng”, họ đã bị Đội tuyển Australia đánh bại. Cũng chính Socceroos là kẻ chấm dứt hy vọng của Syria ở Vòng loại thứ 4 - Khu vực châu Á, hồi 4 năm trước. Nhưng giờ đây, Australia không còn gây ám ảnh. Đội bóng vùng châu Đại dương đã giành vé rồi...

Hành trình sự nghiệp thăng trầm của De Lima

Giống như cách UAE đã phải đối mặt với nhiều khó khăn ở trong suốt thập kỷ qua, hành trình của De Lima để đạt đến vị trí ngày hôm nay - cũng đầy rẫy những vết gợn. Anh đến với CLB Al Wasl vào năm 2014, ban đầu là dưới dạng hợp đồng cho mượn 2 năm khi Jorginho, cựu hậu vệ cánh Brazil vô địch World Cup 1994 - đang là HLV trưởng.

Việc chuyển nhượng anh từ Atletico Goianiense - CLB hạng Nhì có trụ sở tại miền trung Brazil - trở thành chính thức với mức phí khoảng 270 ngàn USD. Kể từ đó anh mới trở thành người hùng của CLB này lẫn cả ĐTQG.

11 năm của anh ở Dubai không phải không có vấn đề. Đầu tiên là tranh cãi về việc anh được liệt kê là cầu thủ châu Á theo các quy tắc cầu thủ nước ngoài cũ của giải UAE. Theo báo cáo, đăng ký dựa trên việc anh có hộ chiếu Uzbekistan. Anh không tham gia trận đấu làm khách ở Tashkent (Uzbekistan) - trong Vòng loại World Cup gần nhất.

Một hoặc 2 mùa sau, anh đã bị LĐBĐ của UAE (UAE FA) phạt tiền vì góp vai trò trong một đoạn video bị cáo buộc là chế giễu đội Al Nasr. Trong video đó, anh dường như đã thực hiện động tác nhảy kiểu chim cánh cụt - ám chỉ những bức tượng chim cánh cụt bằng nhựa trước khu giải trí Al Nasr Leisureland (nằm cạnh sân nhà CLB này).

Đền đáp lại tình cảm đất nước - người hâm mộ

Mặc dù xuất phát điểm khiêm tốn - và những vấn đề lùm xùm đã vấy màu các mùa giải đầu tiên, anh vẫn trở thành một trong những huyền thoại của bóng đá tại Emirates. Năm 2019, anh là một trong những cầu thủ Nam Mỹ đầu tiên được cấp quốc tịch UAE, qua đó đủ điều kiện thi đấu cho ĐTQG.

Trong 6 năm sau đó, anh đã ghi được 17 bàn thắng trong 40 trận đấu cho Đội tuyển UAE, bổ sung vào thành tích 211 bàn thắng trong 307 lần ra sân cho Al Wasl. Hiện tại thì, có một bức tranh tường phía sau khán đài, sau khung thành SVĐ Zabeel của Al Wasl, kỷ niệm 1 thập kỷ gắn bó của De Lima. Tình cảm mà họ dành cho anh cũng được đáp lại.

De Lima (phải) gặt hái nhiều thành công trong màu áo CLB

De Lima - người sẽ bước sang tuổi 33 vào giữa kỳ World Cup mùa Hè năm sau - chia sẻ: “Đất nước và Al Wasl ban tặng cho tôi mọi thứ. Tôi sống 40% cuộc đời mình ở đây. Tôi rất hạnh phúc khi sống ở UAE, rất hạnh phúc khi được đồng hành cùng Al Wasl. Bây giờ tôi hy vọng sẽ trao cho người dân món quà này, và mang họ đến World Cup”.

“Đối với tôi, điều này quá quan trọng. Tôi đã đến đây vào năm 2014, và tôi cảm thấy như mình là một người con của đất nước này. Tôi luôn cố gắng làm hết sức mình cho ĐTQG. Tôi đã ở trong ĐTQG được 5 năm rồi, và 2 trận đấu sắp tới này hiện là quan trọng nhất trong cuộc đời của chúng tôi”.

“Loạt trận Vòng loại thứ 4 - Khu vực châu Á này là quan trọng nhất trong lịch sử đất nước này ở đấu trường FIFA World Cup. Chúng tôi sẽ cố gắng giành lấy chiến thắng trong cả 2 trận đấu. Chúng tôi muốn đưa đất nước UAE đến với đấu trường World Cup”.

Đội hình tuyển UAE ở Vòng loại thứ 4

Đ.Hg.