Tiêu điểm Chí Linh - Cửa Lấp trục tăng trưởng mới tại Vũng Tàup

Quỹ đất dồi dào, quy hoạch tốt, hạ tầng phát triển cùng tiềm năng tăng giá cao khiến Chí Linh - Cửa Lấp được xem là một trong những tâm điểm tăng trưởng mới tại Vũng Tàu - phía Đông TPHCM.

Chí Linh - Cửa Lấp giàu tiềm năng tăng trưởng

Theo định hướng phát triển du lịch đến năm 2030, Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là phía Đông TPHCM) sẽ tập trung phát triển các loại hình du lịch mang tính đặc trưng, bao gồm du lịch nghỉ dưỡng biển - đảo, du lịch MICE, du lịch sinh thái, văn hóa và di tích lịch sử.

Nếu khu vực Bãi Trước và trung tâm hiện hữu đang dần bước vào giai đoạn phát triển ổn định với mặt bằng giá cao và quỹ đất hạn chế, thì Chí Linh – Cửa Lấp được xem là dư địa phát triển tiếp theo của đô thị biển Vũng Tàu. Khu vực này được quy hoạch theo hướng ưu tiên các không gian nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, quảng trường công cộng và các khu đô thị mới phục vụ nhu cầu lưu trú dài hạn.

Chính vì thế, nơi đây được xem là cửa ngõ du lịch đắt giá của Vũng Tàu khi nằm trên trục hạ tầng trọng điểm như cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, sân bay quốc tế Long Thành, tuyến metro nội đô và lợi thế mặt tiền biển hơn 10km.

Không gian quy hoạch phân khu Chí Linh - Cửa Lấp.

Sự chuyển dịch trong cấu trúc đô thị và trợ lực từ hạ tầng khiến mặt bằng giá dự án tại khu vực này có tốc độ gia tăng đáng kể trong một năm gần đây.

Theo khảo sát giá từ trang tin bất động sản uy tín, mức giá liên kế, biệt thự tại một số khu vực dao động khoảng 55–125 triệu đồng/m², ghi nhận mức tăng 20% trong một năm qua. Và xu hướng này có thể tiếp tục tăng khi trong báo cáo quý I gần đây của PropertyGuru, sau khi sáp nhập, Bà Rịa - Vũng Tàu (phía Đông TPHCM) ghi nhận tốc độ tăng giá tích cực hơn so với các địa bàn khác.

The Light City đón đà tăng trưởng đô thị Chí Linh - Cửa Lấp

Trong khi nhiều dự án tại khu vực tập trung vào dòng sản phẩm nghỉ dưỡng, The Light City được định hướng phát triển theo mô hình đô thị phục vụ đồng thời nhu cầu an cư lẫn đầu tư dài hạn.

Tọa lạc vòng xoay Cửa Lấp, điểm cuối kết nối với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và nằm trên trục kết nối với các tuyến đường huyết mạch như đường 3-2, 2-9, The Light City dễ dàng kết nối với sân bay quốc tế Long Thành và các hạ tầng trọng điểm. Lợi thế của The Light City không chỉ dừng lại ở vị trí kết nối mà còn ở các tiện ích đã đưa vào vận hành như công viên Olympus, công viên Iris, sân tennis và khu vui chơi trẻ em, tạo nền tảng cho nhu cầu ở thực và khai thác lâu dài.

The Light City đón đà tăng trưởng đô thị Chí Linh - Cửa Lấp.

Có thể nói, trong bối cảnh hiện nay, nhà đầu tư ngày càng khắt khe khi lựa chọn các dự án rõ ràng về pháp lý, ưu tiên về tiện ích và khả năng khai thác thực tế thì khu đô thị The Light City là một trong những dự án hiếm hoi đáp ứng nhu cầu trên.

Khi dòng tiền tiếp tục chuyển hướng ưu tiên giá trị sử dụng thực, tích sản dài hạn và tốc độ phát triển của các khu vực giàu tiềm năng như Chí Linh - Cửa Lấp, The Light City được kỳ vọng sẽ tiếp tục hưởng lợi và thu hút sự quan tâm của giới đầu tư.

